Дембеле, Левандовски, Фати, Рафинья - «Барса» вот-вот соберет одну из мощнейших атак в мире, а как они будут играть?

По именам выглядит устрашающе.

По информации Фабрицио Романо, «Барселона» уже подписала Рафинью из «Лидса». Добавьте вингера к Усману Дембеле , который уже тренируется с новой старой командой, плюс выздоровевший Ансу Фати, и вы получите смертельную атаку «Барсы».

Хави может сделать эту атаку еще более разрушительной, добавив безжалостный завершающий удар польского парня по имени Роберт на позиции номер 9.

Перспектива такую атакующей мощи объясняет, почему «Барселона» использует все рычаги, необходимые для подписания Левандовского из «Баварии».

Вот как может выглядеть состав «Барсы» с Рафиньей, Дембеле, Фати и Левандовски.

Как видите, эта система будет работать только в том случае, если Фати играет непосредственно под нападающим.

Хави также пришлось бы пожертвовать опорной позицией в полузащите, чтобы разместить атакующего Ансу впереди.

«Барселона» была бы грозной атакующей командой, но немного уязвимой для контратак — если только Кесси и Педри не готовы закрыть все открывающиеся зоны.

Что скажете, Кулес?