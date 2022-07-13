FC BARCELONA
Блог

Дембеле, Левандовски, Фати, Рафинья - «Барса» вот-вот соберет одну из мощнейших атак в мире, а как они будут играть?

Клубы
Анссумане Фати Анссумане Фати
Усман Дембеле Усман Дембеле
Рафинья Диас Рафинья Диас
Барселона Барселона
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

По именам выглядит устрашающе.

По информации Фабрицио Романо, «Барселона» уже подписала Рафинью из «Лидса». Добавьте вингера к Усману Дембеле , который уже тренируется с новой старой командой, плюс выздоровевший Ансу Фати, и вы получите смертельную атаку «Барсы».

Хави может сделать эту атаку еще более разрушительной, добавив безжалостный завершающий удар польского парня по имени Роберт на позиции номер 9.

Перспектива такую атакующей мощи объясняет, почему «Барселона» использует все рычаги, необходимые для подписания Левандовского из «Баварии».

Вот как может выглядеть состав «Барсы» с Рафиньей, Дембеле, Фати и Левандовски.

Как видите, эта система будет работать только в том случае, если Фати играет непосредственно под нападающим.

Хави также пришлось бы пожертвовать опорной позицией в полузащите, чтобы разместить атакующего Ансу впереди.

«Барселона» была бы грозной атакующей командой, но немного уязвимой для контратак — если только Кесси и Педри не готовы закрыть все открывающиеся зоны.

Что скажете, Кулес?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные