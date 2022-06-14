Рики Пуч наслаждается жизнью в ожидании новостей о своем будущем

Рики Пуч уже знает, что не входит в планы Хави на предстоящий сезон. Пока кантерано ждет новостей о своем будущем, он путешествует, а подробностями отдыха делится в своих социальных сетях.

Пуч побывал на Мальдивах вместе со своей девушкой, а потом отправился в Нью-Йорк, чтобы провести время с друзьями.

«Одно из самых невероятных впечатлений - управлять вертолетом над Нью-Йорком», - написал футболист в посте.

В Нью-Йорке Пуч встретился со своим товарищем, бывшим игроком «Барселоны» Жорди Мбуола, который ушел из «Барсы Б» в 2017 году в «Монако», а прошлый сезон провел в аренде в «Мальорке».