Что «МЮ» может предложить Френки де Йонгу, чего не может «Барселона»: 3 вещи

Френки де Йонг покинет клуб своей мечты и откажется от Лиги чемпионов, если решит подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Но, если быть честными, есть вещи, которые он может получить от «МЮ», которые никогда не получил бы в «Барсе».

Большая зарплата

«Барселона» ищет способы сократить зарплаты игроков, чтобы приспособиться к новым контрактам. Френки де Йонг, скорее всего, тоже немного «обеднеет». «Барса» хочет сократить его зарплату на 50%.

В «Манчестере» Де Йонг будет получать огромную зарплату. Вероятно, даже выше, чем у Роналду. Это слишком большие деньги, чтобы сказать им «нет».

Тен Хаг

Де Йонга готовил Эрик Тен Хаг в «Аяксе». Он так ярко блистал под руководством голландца, что «Барселона» пришлось платить большие деньги, чтобы подписать его в 2019 году.

Френки также был хорош, когда Рональд Куман руководил «Барсой». Похоже, что полузащитник сияет под руководством голландских тренеров. Теперь Тен Хаг возглавляет «МЮ», и это идеальный шанс для Де Йонга.

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