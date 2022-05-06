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Френки де Йонг снова в поле зрения «Манчестер Сити»

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Френки де Йонг Френки де Йонг
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По словам Daily Mail, «Манчестер Сити» следит за ситуацией с Френки де Йонгом.

Если «Барселона» будет вынуждена продать голландца по финансовым причинам, «горожане» могут возродить интерес к нему.

Пеп Гвардиола уже хотел заполучить Де Йонга, когда тот был в «Аяксе».

Согласно сообщениям в Испании, Френки хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Хави тоже хочет сохранить полузащитника.

В этом сезоне Френки сыграл за «Барселону» 44 матча, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

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