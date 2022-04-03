Болельщики приветствуют «Барсу» сигнальными ракетами и скандированием перед матчем с «Севильей»

Похоже, захватывающий футбол Хави заставил болельщиков «Барселоны» полюбить команду с новой страстью.
Вот как кулес приветствовали автобус команды перед домашним матчем с «Севильей». Матч будет очень важным, и каталонцам понадобится всяческая поддержка.
Если «Барса» обыграет «Севилью», то обгонит их в турнирной таблице и поднимется на второе место.
💥🏟️ Espectacular la rebuda de l’afició del Barça a l’equip abans del #BarçaSevilla 📹 @AdriaAlbets #FCBlive pic.twitter.com/eSLtexeamp— Què T’hi Jugues (@QueThiJugues) April 3, 2022
Комментарии