Болельщики приветствуют «Барсу» сигнальными ракетами и скандированием перед матчем с «Севильей»

Похоже, захватывающий футбол Хави заставил болельщиков «Барселоны» полюбить команду с новой страстью.

Вот как кулес приветствовали автобус команды перед домашним матчем с «Севильей». Матч будет очень важным, и каталонцам понадобится всяческая поддержка.

Если «Барса» обыграет «Севилью», то обгонит их в турнирной таблице и поднимется на второе место.