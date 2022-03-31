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«Барса» выглядит совершенно иначе»: Пьянич хвалит Лапорту за увольнение Кумана и назначение Хави

Миралем Пьянич Миралем Пьянич
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«Куман был неуважителен со мной», — сказал Миралем Пьянич Gazzetta dello Sport.

«Лапорта принял отличное решение в отношении Хави, «Барса» выглядит совершенно по-другому».

«Я люблю Педри, он танцует с мячом, как Иньеста. Когда я впервые увидел Гави на тренировке, я сказал: «Вау, этот парень будет особенным».

Рональд Куман не оценил Пьянича, в результате боснийский полузащитник регулярно оставался на скамейке запасных.

Пьянич по-прежнему остается игроком «Барселоны», но находится в аренде у «Бешикташа». Однако подписание Франка Кессиэ и появление полузащитников, о которых он упоминает, означает, что у него, вероятно, нет будущего в «Барсе».

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