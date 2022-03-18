Френки Де Йонг прокомментировал слухи об интересе «Баварии».

«Мне нравится быть в «Барселоне»! Я вероятно подписал бы контракт еще на шесть лет, если бы мне предложили», - цитирует Де Йонга Фабрицио Романо.

«Что-то происходит с «Баварией»? Нет…Я очень счастлив в «Барселоне», я хочу играть здесь, как можно дольше».

Френки связывали с переходом в «Баварию», но похоже, что это просто слухи. 24-летний футболист – фундаментальный игрок для Хави. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2026 года.