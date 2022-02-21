Защитник «Севильи» отказал «Барселоне», отдав предпочтение «Челси»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде, входящий в сферу интересов «Барселоны» и «Челси», решил отказаться от перехода в испанский клуб ради продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Express.

23-летний Кунде перешёл в «Севилью» летом 2019 года из «Бордо» за € 25 млн. В нынешнем сезоне в 20 матчах чемпионата Испании защитник отдал одну голевую передачу.

Также на его счету один гол в трёх играх Кубка страны. Контракт Кунде с «Севильей» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 60 млн.