«Он будет важным игроком для нас»: Хави сообщает последние новости о Мемфисе

«Мы ждем Мемфиса Депая. У него случился рецидив, но он практически готов. Если не завтра, то против «Наполи», а если нет, то против «Атлетика» он будет важным игроком для нас», — сказал Хави на пресс-конференции перед «Валенсией».

Мемфис получил травму еще в декабре. Он провел почти месяц вне игры, затем в середине января играл против «Гранады» и «Мадрида», где у него случился рецидив, и с тех пор он не выходил на поле.

В этом сезоне голландец провел за «Барселону» 23 матча, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.