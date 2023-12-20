🥱 Стеф Карри привычно отправил «Бостон» спать. «Уорриорс» отыграли «-17» и устроили ремейк финала-2022

«Бостон» меняет состав, но не изменяет себе. После очередной встречи с Карри обсуждать будут исключительно «Селтикс», беспомощность их лидеров в решающие минуты, академичный характер атаки и тренерские таланты Джо Маззуллы.

«Зеленые» напоминали лучшую команду НБА, когда повели «+17» к концовке третьей четверти:

• переиграли хозяев на подборе – 59-55 по итогу;

• допустили лишь 8 потерь;

• посадили Стефа Карри на пять фолов;

• подавили «Уорриорс» по очкам из «краски» – к концу третьей четверти преимущество составляло около 20;

• не заметили повреждения Джейсона Тейтума, который в самом начале подвернул голеностоп и выглядел не очень (у него 5 из 17);

• легко выходили из ловушек «Уорриорс» против лидеров, передавая мяч на слабую сторону снайперам.

Однако что-то опять не сложилось. На послематчевой пресс-конференции Джо Маззулла признал, что он бы, конечно, переиграл порядка 15 владений, но в целом процессом удовлетворен: что тут поделаешь, если команда оплошала 20 раз из «краски» и установила клубный рекорд по промахам из-за дуги (41).

«Селтикс» остались «Селтикс», той самой командой, которая полностью зависит от того, летят у нее трехочковые или нет.

Опять же всем показалось, что «Бостон» устроил все неприятности себе сам. В четвертой четверти гости отказались от быстрых переходов и принялись скрупулезно искать Стефа Карри, чтобы вывести его из игры.

Во-первых, это было предсказуемо. «Голден Стэйт» каждый раз сдваивался, страховал своего вожака и четко понимал, кто что должен делать.

Во-вторых, это ударило по самим «Селтикс». Они потеряли ритм и увязли в медленных владениях – гораздо чаще их атаки завершались не открытой попыткой, а судорожным экспромтом.

Этот матч, конечно, запомнится тем, как Тейтум (под надзором Куминги) промазал все что мог в четвертой четверти и овертайме, как Браун привычно ушел в тень и как спасать «Бостон» должен был Эл Хорфорд.

Опять.

«Бостону» не хватило малости. Что особенно наглядно с учетом того, сколько попыток из-под кольца они умудрились запороть в «клатче». Особенно характерным получилось владение за минуту до конца основного времени: «Селтикс» взяли 4 подбора подряд на чужом щите, а все их 5 бросков не зашли в кольцо необъяснимым образом.

У этой команды как будто есть все, но постоянно не хватает той магии, которая отличает настоящих чемпионов.

В отличие от их соперников.

У «Голден Стэйт» нет ничего (теперь еще вылетел Подземски), и «Уорриорс» были вроде бы хуже во всем, но в результате мучительных поисков на протяжении всего матча открыли у себя достаточно внутренних ресурсов, чтобы вырваться вперед на ленточке.

Откровением оказался выход Трэйса Джексона-Дэвиса, компенсировавшего провал Кевона Луни. Сын Дэйла Дэвиса и Клары Кнафель стал тем «большим», что так нужен миниатюрному составу «Уорриорс»: он собрал 13 отскоков (4 на чужом щите), здорово покатал двойки с Полом и Томпсоном, дал нужные заслоны для Карри и, главное, удачно страховал под щитом. Самый показательный момент в его исполнении приключился в концовке, когда этот вроде бы неуклюжий здоровяк вылетел на Джейлена Брауна со страхующим блоком.

Как обычно таинственным способом «Уорриорс» скрыли в защите отсутствие размера. Керр не побоялся сформировать ударную пятерку из Пола, Карри, Томпсона, Куминги и Джексона-Дэвиса, и они дали «Селтикс» лишь 24 очка в четвертой и еще 5 в овертайме. Опять же здесь больше вопросов к «Бостону»: желание сыграть по-умному вызывало в последние 17 минут такое очевидное напряжение, что скрежет всех шестеренок разносился по арене. И все же команды Керра и раньше делали такое регулярно: накрывали дабл-тимом лидеров, позволяя бросать открытые Хорфорду (3 из 10), Хаузеру (0 из 6) и Деррику Уайту (7 из 18), создавали вязкую среду в середине зоны, осложняли попытки из «краски». Конкретно в этой игре – еще и мало фолили. Джексон-Дэвис наводил ужас своими размерами, а Джонатан Куминга впился в Тейтума. Как обычно, это все казалось невероятно хлипким, особенно в отсутствие длиннорукого Грина, но сработало.

Остальное уже сделали Томпсон и Карри. Как в старину.

Томпсон вернул себе уверенность. После фразы «играл как говно» он реализовал 36 из 73 с игры и 23 из 46 из-за дуги. В четвертой четверти Карри создал для него несколько удачных ситуаций, и второй снайпер после лучшего снайпера отреагировал: положил два и двух и классно разыграл лишнего, когда в проходе сбросил мяч на Джексона-Дэвиса.

Карри же выдал очередной волшебный вечер. Он заставил всех вспомнить финал-2022 благодаря ощущению того, что все происходящее кажется нереалистичным киносценарием. «Голден Стэйт» отставал на критические «-17». Карри висел на пяти фолах, причем не только соперники устроили за ним охоту, но и сам он не уходил от борьбы – жестко встречал под щитом Дрю Холидэя, поймал Джейлена Брауна на фол в нападении. Окей, все уже поняли, что ему удобно бомбить отступающего за линию Хорфорда, но он выдавал броски избыточной сложности – за полтора-два метра до дуги. И при этом ловил вроде бы здорово защищавшегося Брауна на малейшем просчете – каждая ошибка завершалась проходом под щит.

Дальше уже сценарист, придумавший все это, и вовсе сбился на откровенную халтуру. Под самый исход последнего владения овертайма Крис Пол откинул мяч на Карри, и тот через руки Деррика Уайта выбросил мяч куда-то в потолок.

Естественно, оттуда он свалился точно в цель.

Карри отбегал всю четвертую четверть и овертайм на пяти фолах. За 17 минут он набрал 15 очков и вновь вытащил «Голден Стэйт» за уши. В данный момент он первый в лиге по очкам, попаданиям с игры и трехочковым в «клатче».

Мы наблюдаем это уже десять лет, и к этому так и невозможно привыкнуть, потому что это просто непостижимо. Волшебство – вроде бы неуместное слово, когда речь идет о спорте. Но что это, как не волшебство?!

Фото: Gettyimages/Ezra Shaw