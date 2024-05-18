Давайте представим этот сезон без голов на 90+?

Ферги-тайм – лучшее время в футболе, время большинства легендарных развязок, время величайших моментов в истории.

При этом голы в компенсированное время случаются не так часто. Если разбить матч на трехминутные отрезки, то с 91-й по 94-ю минуту в этом сезоне (считаем топовые лиги) забито только 2,5% мячей. А, например, с 48-й по 51-ю – 3,7%. При этом они надолго остаются в воспоминаниях – для кого-то в хороших, для кого-то – в плохих.

В этом сезоне – особенно. Голы «Байера», «Динамо» и «Реала» после 90-й перевернули не один матч, но как именно они отразились на большой картине? Что было бы без гола Нгамале «Балтике» на 90+9, без мяча Станишича дортмундской «Боруссии» на 90+7 и четкого удара Беллингема на 90+2 в класико?

Мир без голов на 90+: «Ман Сити» и «Зенит» уже взяли бы титулы, а ЦСКА Федотова бы не страдал

Ваши глаза не врут – «Байер» в этом сезоне вытащил в компенсированное ко второму тайму время 9 очков (учитываем как приобретенные, так и потерянные), высочайший показатель и в Бундеслиге, да и в целом – в Европе.

Конечно, мы можем только гадать, что было бы без, но если просто грубо отнять эти очки из турнирной таблицы, то глобальная картина в Германии бы не изменилась. «Байер» бы все равно стал чемпионом, а «Бавария» все равно пришла бы второй. Удивительный факт, который доказывает: «Байер» Алонсо это не столько про везение, а, возможно, вообще не про везение.

Похожая картина и в Ла Лиге. «Реал» вытащил на 90+ восемь очков (в том числе и две победы в класико усилиями Беллингема) – больше, чем кто-либо из испанских соперников. Но и без этих очков (снова отнимаем грубо, добавляя их конкурентам) вершина таблицы осталась бы той же, «Барса» не подобралась бы к титулу.

Но кое-где эти очки все же круто изменили бы расклад. Например, «Зенит» в РПЛ после завершения основного времени потерял 6 очков, второй показатель в лиге с конца, больше только у ЦСКА.

Если бы петербуржцы проявили чуть больше стойкости, то на этих выходных до титула им бы осталось лишь одно очко. Ниже турнирная таблица РПЛ без учета голов после 90-й. Фэнтези, которое оказалось скучнее реальности!

«Динамо» бы на выходных держалось за вторую строчку в заочной драке с «Краснодаром» и ЦСКА. Команда Владимира Федотова – отдельная история. Их склонность терять все перед свистком аномальна, без нее уверенно шли бы в тройке. Похожая история с «Балтикой» и «Сочи», которые из-за мячей на 90+ болтаются в зоне вылета, а вот «Факел», наоборот, взлетел на 11-е место благодаря концовкам и теперь, скорее всего, спасется.

Ферги-тайм вмешался в расклады не только в РПЛ, но и в стране, где первыми оценили его важность.

«Арсенал» в этом сезоне добрал 4 очка после 90-й. Звучит не слишком впечатляюще на фоне «Реала» и «Байера», но если совместить показатели лондонцев и «Ман Сити», получим...

Да, без 90+ и в АПЛ уже давно не было бы никакой интриги, Пеп Гвардиола целовал бы и чемпионский кубок, и своих игроков.

У голов на 90+ есть одна важная особенность

Скорее всего, вы о ней знаете, но почему бы не подтвердить цифрами? Стандартная картина для условной 94-й минуты: фол в 35 метрах от штрафной, атакующий игрок, даже если ему очень нужен гол, не спешит – ставит мяч и ждет, пока чужую штрафную заполнит его команда. На 5-й минуте команда бы давным-давно разыграла стандарт через четыре секунды после нарушения, но компенсированное время – отдельная история. Здесь гораздо бережнее ценят угловые и штрафные, связывая с ними большие надежды.

Если разбить матч на 15-минутные отрезки и высчитать долю голов со стандартов в рамках этих отрезков, то увидим…

Возможно, вас не слишком впечатлят проценты, но они составлены на большой выборке – 4696 голов этого сезона в топ-лигах.

Вывод: в концовках таймов забивают с угловых и штрафных чаще, чем в начале.

В общем, важнее голов на 90+ могут быть только голы со стандартов. Без них «Арсенал» давным-давно потерял бы шансы на титул .

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Фото: Gettyimages /Lars Baron