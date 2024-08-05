Два швейцарских триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за проблем со здоровьем
Два швейцарских триатлониста снялись со смешанной эстафеты на Олимпиаде.
Сегодня на Олимпиаде в Париже проходит смешанная эстафета в триатлоне с плаванием в реке Сене. Индивидуальные соревнования прошли 31 июля.
Олимпийский комитет Швейцарии сообщает, что Сильвен Фриделанс заменит в эстафете Симона Вестерманна, снявшегося из-за кишечной инфекции. Вестерманн не принимал участия в индивидуальном старте.
Вестерманн, в свою очередь, должен был заменить Адриена Бриффо, которому пришлось отказаться от участия в гонке из-за проблем с желудком. Бриффо занял 49-е место в индивидуальных соревнованиях.
Обильное обосратушки.
Willy Troll
31 июля, 11:12
Отлично прошли соревнования. Огромное количество зрителей, несмотря на раннее время начала. Олимпийская чемпионка Даффи лидировала после плавания, но в беге закономерно была лучшей француженка. В комментариях здесь хейтеры потерялись, пытаясь поначалу натужно шутить про воду, наверно от обиды ,что триатлон успешно состоялся.
У хозяев в составе 2 медалиста этих игр в личных соревах, золото и бронза, но в итоге до их этапов привезли больше минуты.
Кто-то тут возмущался?)