Два швейцарских триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за проблем со здоровьем

Два швейцарских триатлониста снялись со смешанной эстафеты на Олимпиаде.

Сегодня на в Париже проходит смешанная эстафета в триатлоне с плаванием в реке Сене. Индивидуальные соревнования прошли 31 июля.

Олимпийский комитет Швейцарии сообщает, что Сильвен Фриделанс заменит в эстафете Симона Вестерманна, снявшегося из-за кишечной инфекции. Вестерманн не принимал участия в индивидуальном старте.

Вестерманн, в свою очередь, должен был заменить Адриена Бриффо, которому пришлось отказаться от участия в гонке из-за проблем с желудком. Бриффо занял 49-е место в индивидуальных соревнованиях.