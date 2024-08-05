Два швейцарских триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за проблем со здоровьем

Теги сборная Швейцарии Олимпиада-2024 Здоровье река Сена Триатлон

Два швейцарских триатлониста снялись со смешанной эстафеты на Олимпиаде.

Сегодня на Олимпиаде в Париже проходит смешанная эстафета в триатлоне с плаванием в реке Сене. Индивидуальные соревнования прошли 31 июля.

Олимпийский комитет Швейцарии сообщает, что Сильвен Фриделанс заменит в эстафете Симона Вестерманна, снявшегося из-за кишечной инфекции. Вестерманн не принимал участия в индивидуальном старте.

Вестерманн, в свою очередь, должен был заменить Адриена Бриффо, которому пришлось отказаться от участия в гонке из-за проблем с желудком. Бриффо занял 49-е место в индивидуальных соревнованиях.

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35 комментариев
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Олимпиада с привкусом г**на.
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Бах, Макарон и ИдальгО, призываем немедленно остановить массовое жестокое и бессмысленное убийство атлетов.
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Зато триатлонистам теперь можно жрать любой допинг. Ну а что нашли - ответ 1 - в плавании хлебнул нечаянно воды из Сенны. Как я понимаю там есть все.
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Ответ reus
Бах, Макарон и ИдальгО, призываем немедленно остановить массовое жестокое и бессмысленное убийство атлетов.
И признать косяк оргов? Нет, они и дальше будут играть в "демократию": кому не нравится барахтаться в говне, как свободные люди, могут сняться с соревнований ;)
+20
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Вся правда о чистоте Сены.
Обильное обосратушки.
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Ответ Anderdogonly
А где Вестерманн успел подхватить кишечную инфекцию, если не участвовал в индивидуалке?
"Обильный обмен жидкостями"? :-)
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Квадротлон - бег, велосипед, Сена, больничка...
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Просрали олимпиаду , получается
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Макрон,окунись в дерьмо
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Ответ Anderdogonly
А где Вестерманн успел подхватить кишечную инфекцию, если не участвовал в индивидуалке?
Один атлет заразился, остальные от него подхватили. Эта дрянь дико заразная, передается воздушно - капельным.
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Просто оставлю это здесь:
Willy Troll
31 июля, 11:12
Отлично прошли соревнования. Огромное количество зрителей, несмотря на раннее время начала. Олимпийская чемпионка Даффи лидировала после плавания, но в беге закономерно была лучшей француженка. В комментариях здесь хейтеры потерялись, пытаясь поначалу натужно шутить про воду, наверно от обиды ,что триатлон успешно состоялся.
+9
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+3
А где Вестерманн успел подхватить кишечную инфекцию, если не участвовал в индивидуалке?
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+2
Ответ Джон Силвер_1116158947
Зачем задаваться разумными вопросами? Скорее бежать в комменты и радоваться, что спортсмены попали в больничку. А причина не важна - главное есть повод позлорадствовать.
А в чем было злорадство? Все обвиняют Сену - он в ней не плавал, возник вопрос - где заразился? Может дело в продуктах.
+3
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+2
Ответ Kuryanin
Просто оставлю это здесь: Willy Troll 31 июля, 11:12 Отлично прошли соревнования. Огромное количество зрителей, несмотря на раннее время начала. Олимпийская чемпионка Даффи лидировала после плавания, но в беге закономерно была лучшей француженка. В комментариях здесь хейтеры потерялись, пытаясь поначалу натужно шутить про воду, наверно от обиды ,что триатлон успешно состоялся.
Так чего тролля слушать?))
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Ответ The Stig
И признать косяк оргов? Нет, они и дальше будут играть в "демократию": кому не нравится барахтаться в говне, как свободные люди, могут сняться с соревнований ;)
Они и так зарплаты свои "отмывать" замучаются)
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Да, нашим пилилам бюджета еще учиться и учиться у европейских. 1 лярд распилили на очистку Сены, а вода грязная из-за дождей и течения. И не подкопаешься.
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Интересно будет ли массовое отравление, а вообще тема грязной реки становиться похожей на трансферные саги, даже тег реки добавили
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Яйцами в столовке траванулись. Понятно
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Это Сена- ционно если вы поняли меня хи хи
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Один швейцарский триатлонист имел проблемы с желудком. Его должен был заменить другой триатлонист, но тот подхватил кишечную инфекцию. Когда заболел шестой триатлонист, мне надоело читать о них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.
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Надоело им говно хлебать из Сены )))
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Можно в нескольких местах бросить допинг для верности.
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Все отмучились. Германия победила. Пловцов в чистую воду.
У хозяев в составе 2 медалиста этих игр в личных соревах, золото и бронза, но в итоге до их этапов привезли больше минуты.
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Кто останется ? Остальные поносят дальше чем видят
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Ответ Anderdogonly
А в чем было злорадство? Все обвиняют Сену - он в ней не плавал, возник вопрос - где заразился? Может дело в продуктах.
Да в чем угодно может быть. Это Олимпийская деревня, в Рио до 700 человек попадали на госпитализацию.
Кто-то тут возмущался?)
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Почитайте комменты в этой ветке. Не видите злорадства?
То есть, по-вашему, все комментарии к этой ветке написал я? В своем комментарии я злорадства не вижу.
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Ответ Anderdogonly
То есть, по-вашему, все комментарии к этой ветке написал я? В своем комментарии я злорадства не вижу.
В вашем нет, речь об общем подходе
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Мне кажется, что это опять какой-то акт проявления уважения к "меньшинствам" от правительства Франции, они знали, что приедут индусы, африканцы, которые в такой воде будут как "рыбы в воде", а всех европейцев и других любителей чистой воды исключат естественным путем
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продолжают издеваться над триатлонистами. Благо у пловцов на открытой воде будет старт в другом месте
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Ответ reus
Бах, Макарон и ИдальгО, призываем немедленно остановить массовое жестокое и бессмысленное убийство атлетов.
МОК: связи с проблемами со здоровьем у атлетов и качеством воды не выявлены
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