Бельгийка Вермейлен о заплывах в Сене: «На вкус это не кола или спрайт. Пусть организаторы не говорят, что безопасность для них приоритет – это чушь собачья»

Теги Олимпиада-2024 сборная Бельгии река Сена Триатлон

Бельгийская триатлонистка раскритиковала проведение олимпийских заплывов в Сене.

31 июля на Играх-2024 в Париже прошли соревнования по триатлону. На первом этапе участники плыли в реке Сене, купание в которой было запрещено до Олимпиады из-за высокой концентрации бактерий.

Бельгийка Жольен Вермейлен, занявшая 24-е место, выразила недовольство организацией.

«Я хлебнула достаточно много воды, так что скоро узнаем, заболела я или нет. Разумеется, по вкусу это не похоже на кока-колу или спрайт. 

Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых не следует слишком много думать. 

Сена была загрязнена в течение сотни лет, так что пусть они (организаторы) не говорят, что безопасность спортсменов для них приоритет. Это чушь собачья.

Но если бы заплывы не состоялись, это стало бы позором для организаторов, для Парижа, для Франции», – сказала Вермейлен, чьи слова из эфира телеканала VTM цитирует британское издание Metro.

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19 комментариев
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Хлебнуть канализационной воды ради 21 места.
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Да, сколько же этих агентов Кремля развелось. Куда только смотрит внутренняя разведка ЕС?!
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Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..

Леонид Филатов, Про Федота-стрельца, удалого молодца.
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нафига ты ее пила эту воду, плыть надо было, не пить
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Говночист, говночист, говночист
Должен быть закалён и плечист
Говночист — заклинатель говна,
Нужен людям во все времена!
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Вывод - что главнее : ПОЗОР для организаторов или здоровье спортсменов ?
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Где там Губошлеп?
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То что там плавает вполне возможно когда то было колой и спрайтом.
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Опять кремлевская пропаганда на нашем либеральном сайте, доколе!
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Это был напиток Байкал. Просто на западе к нему еще не привыкли. Местами добавлен лимонад Золотой ключик.
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Так они её ещё пить успевают ну молодцы
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Что под мостом было ?
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Ну так плавали же в Пекине в какой то реке и не вякали а тут рот не закрывается
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Вкус бельгийского пива ей подавай, на всех не угодишь.
Пусть скажет спасибо, что велосипеды оттуда достали (ну, мне кажется, зря они это сделали, ведь можно было нырнуть и сразу не вылезая из реки, пересесть на велосипед, триатлон же это и подразумевает..) и сделали вид, что очистили воду от фекалий
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А что, обычно в коле плавают? Ну и ценности у них
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Ответ nezhelatin
нафига ты ее пила эту воду, плыть надо было, не пить
столько халявной колы, как тут удержаться!
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