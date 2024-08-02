Бельгийка Вермейлен о заплывах в Сене: «На вкус это не кола или спрайт. Пусть организаторы не говорят, что безопасность для них приоритет – это чушь собачья»

Бельгийская триатлонистка раскритиковала проведение олимпийских заплывов в Сене.

31 июля на Играх-2024 в Париже прошли соревнования по триатлону. На первом этапе участники плыли в реке Сене, купание в которой было запрещено до Олимпиады из-за высокой концентрации бактерий.

Бельгийка Жольен Вермейлен, занявшая 24-е место, выразила недовольство организацией.

«Я хлебнула достаточно много воды, так что скоро узнаем, заболела я или нет. Разумеется, по вкусу это не похоже на кока-колу или спрайт.

Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых не следует слишком много думать.

Сена была загрязнена в течение сотни лет, так что пусть они (организаторы) не говорят, что безопасность спортсменов для них приоритет. Это чушь собачья.

Но если бы заплывы не состоялись, это стало бы позором для организаторов, для Парижа, для Франции», – сказала Вермейлен, чьи слова из эфира телеканала VTM цитирует британское издание Metro.

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