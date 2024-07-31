Триатлонистка Шабалина: «Захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить. Вырвало уже после первого круга велосипедного этапа»
Триатлонистка из Казахстана заявила, что ее вырвало после заплыва в реке Сене.
Сегодня на Олимпиаде-2024 в Париже проходили соревнования по триатлону. На первом этапе спортсмены плыли в Сене.
– Вы сошли на втором круге велосипеда. С вами все в порядке?
– Триатлон – контактный вид спорта, судьям отслеживать «драку» на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено.
Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа.
– К докторам обращались?
– Да, я обратилась к медицинскому персоналу сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет.
– Не переживали за качество воды? Даже Макрон не стал плавать в Сене, хотя обещал.
– Я к этому моменту подошла философски. Все триатлеты были в равных условиях, – сказала выступающая за Казахстан экс-россиянка Екатерина Шабалина.
Победу в женском триатлоне одержала француженка Кассандра Богран.
«Это похоже на издевательство». Сена – грязная и срывает Олимпиаду
Первый вопрос входящему в камеру : Хлебалом в сено или хлебать из Сены?
А вообще, искренне желаю здоровья.