Триатлонистка Шабалина: «Захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить. Вырвало уже после первого круга велосипедного этапа»

Триатлонистка из Казахстана заявила, что ее вырвало после заплыва в реке Сене.

Сегодня на Олимпиаде-2024 в Париже проходили соревнования по триатлону. На первом этапе спортсмены плыли в Сене.

– Вы сошли на втором круге велосипеда. С вами все в порядке?

– Триатлон – контактный вид спорта, судьям отслеживать «драку» на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено.

Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа.

– К докторам обращались?

– Да, я обратилась к медицинскому персоналу сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет.

– Не переживали за качество воды? Даже Макрон не стал плавать в Сене, хотя обещал.

– Я к этому моменту подошла философски. Все триатлеты были в равных условиях, – сказала выступающая за Казахстан экс-россиянка Екатерина Шабалина.

Победу в женском триатлоне одержала француженка Кассандра Богран.

«Это похоже на издевательство». Сена – грязная и срывает Олимпиаду