Триатлонистка Шабалина: «Захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить. Вырвало уже после первого круга велосипедного этапа»

Теги Олимпиада-2024 сборная Казахстана Эммануэль Макрон Sports – Казахстан Екатерина Шабалина река Сена Триатлон

Триатлонистка из Казахстана заявила, что ее вырвало после заплыва в реке Сене.

Сегодня на Олимпиаде-2024 в Париже проходили соревнования по триатлону. На первом этапе спортсмены плыли в Сене.

– Вы сошли на втором круге велосипеда. С вами все в порядке?

– Триатлон – контактный вид спорта, судьям отслеживать «драку» на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено.

Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа.

– К докторам обращались?

– Да, я обратилась к медицинскому персоналу сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет.

– Не переживали за качество воды? Даже Макрон не стал плавать в Сене, хотя обещал.

– Я к этому моменту подошла философски. Все триатлеты были в равных условиях, – сказала выступающая за Казахстан экс-россиянка Екатерина Шабалина.

Победу в женском триатлоне одержала француженка Кассандра Богран.

«Это похоже на издевательство». Сена – грязная и срывает Олимпиаду

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20 комментариев
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Из Сены и не закусывая это подвиг
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+13
Французская зона.
Первый вопрос входящему в камеру : Хлебалом в сено или хлебать из Сены?
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+10
Ответ Olga Nikonova
у победительницы, видимо, уже был выработан иммунитет, нечестно😂
своё не пахнет
+10
-1
+9
Ответ Olga Nikonova
у победительницы, видимо, уже был выработан иммунитет, нечестно😂
Просто она чувствует себя как рыба в говне, ой воде
+11
-2
+9
у победительницы, видимо, уже был выработан иммунитет, нечестно😂
+9
-2
+7
Жесть, ей по башке прилетело несколько раз - вот на чем акцентировать надо
+5
-2
+3
Ответ Ваня Аналитик
и много таких? давайте, раздуйте хайп...
Точно не одна, мужчин минимум двух рвало. Это только случайно попали на камеру.
+4
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Да это всё психосоматика! Любой макрон лично подтвердит, что качество воды в Сене идеальное
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0
Точно заговор - девушка личный агент Путина в Казахстане и поэтому возводит напраслину на прекрасную речную воду... Кстати, Журова предлагала выпить по стаканчику французским функционерам, а тут спортсмены глотнули.
А вообще, искренне желаю здоровья.
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и много таких? давайте, раздуйте хайп...
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Если бы морской хлебнула, вообще бы до велосипеда не доплыла
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По поводу драк в воде - лыжники и марафонцы как-то справляются, начать регулярно давать дисквалификации за такое - ситуация быстро исправится.
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Ответ Tun
Жесть, ей по башке прилетело несколько раз - вот на чем акцентировать надо
Это норма, я так понимаю - контактный же спорт.
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