World Triathlon ввела санкции против Федерации триатлона России. Ранее на допинге попались трое россиян

Теги допинг Александр Брюханков ФТР Владимир Турбаевский Игорь Полянский Триатлон

Международная федерация триатлона (World Triathlon) ввела санкции против Федерации триатлона России (ФТР) в рамках мер по борьбе с допингом.

Решение связано с возросшим количеством допинговых случаев в российском триатлоне. Санкции будут действовать один год, в течение которого World Triathlon будет ежеквартально проверять выполнение своих требований, включая разработку образовательной программы для спортсменов и тренеров по вопросам допинга.

Также предполагается, что в течение года российские должностные лица не смогут занимать посты в мировых и европейских организациях по триатлону. Российская сторона также должна возместить все финансовые расходы, связанные с антидопинговыми нарушениями.

В этом году за допинг были дисквалифицированы несколько российских триатлонистов: Владимир Турбаевский, Александр Брюханков, а также Игорь Полянский, который участвовал в Олимпиаде-2020 в Токио.

На Олимпиаде-2020 все же был российский допинг: триатлонист Игорь Полянский сдал пробу с ЭПО перед вылетом в Токио – занял 43-е место

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