World Triathlon ввела санкции против Федерации триатлона России. Ранее на допинге попались трое россиян

Международная федерация триатлона (World Triathlon) ввела санкции против Федерации триатлона России (ФТР) в рамках мер по борьбе с допингом.

Решение связано с возросшим количеством допинговых случаев в российском триатлоне. Санкции будут действовать один год, в течение которого World Triathlon будет ежеквартально проверять выполнение своих требований, включая разработку образовательной программы для спортсменов и тренеров по вопросам допинга.

Также предполагается, что в течение года российские должностные лица не смогут занимать посты в мировых и европейских организациях по триатлону. Российская сторона также должна возместить все финансовые расходы, связанные с антидопинговыми нарушениями.

В этом году за допинг были дисквалифицированы несколько российских триатлонистов: Владимир Турбаевский, Александр Брюханков, а также Игорь Полянский, который участвовал в Олимпиаде-2020 в Токио.

На Олимпиаде-2020 все же был российский допинг: триатлонист Игорь Полянский сдал пробу с ЭПО перед вылетом в Токио – занял 43-е место