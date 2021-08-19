Ксения Шойгу: «Подход к антидопинговой политике федерации триатлона необходимо пересматривать. Это стало очевидно в начале нашей работы»

Глава Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу прокомментировала случаи с допингом в национальной команде.

За последний месяц от соревнований были отстранены три российских триатлониста – Игорь Полянский и Александр Брюханков, у которых был найден эритропоэтин, а также Владимир Турбаевский – за отклонения в показаниях биопаспорта.

Ксения Шойгу возглавляет ФТР с декабря 2020 года.

– Проблема вскрылась только в этом сезоне. Но вопрос с допингом для нас один из ключевых. В начале нашей работы стало очевидно, что подход к антидопинговой политике федерации триатлона необходимо пересматривать.

В ФТР была создана комиссия по антидопингу; со всеми новыми спортсменами, включая юниоров, проведен курс обучения по антидопингу.

На данный момент комиссией разрабатываются материалы для внедрения антидопинговой политики во все спортивные школы, где есть наши отделения.

Так как положительные пробы были обнаружены у опытных спортсменов, завершающих свою карьеру, основной задачей считаем довести до молодых спортсменов, что данная практика будет жестко пресекаться руководством федерации.

– У всех попавшихся проблемы с ЭПО или паспортом крови, это очень серьезные нарушения. Можно ли говорить о какой-то системной проблеме допинга в российском триатлоне? Связано ли это с конкретным тренером, тренерами?

– Это не связано с текущим тренерским составом сборной – это единственное, что мы можем сказать до оглашения результатов расследования РУСАДА (Российского антидопингового агентства – Sports.ru).

– Могут ли быть связаны положительные пробы с новой методикой обнаружения микродоз ЭПО?

– Это больше вопрос к специалистам РУСАДА. Полагаю, что это вполне вероятно. Важно, что методики обнаружения запрещенных субстанций не стоят на месте, делая спорт чище, – заявила Шойгу.

На Олимпиаде-2020 все же был российский допинг: триатлонист Игорь Полянский сдал пробу с ЭПО перед вылетом в Токио – занял 43-е место