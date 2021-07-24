Муж триатлонистки Елистратовой, отстраненной за ЭПО: «За четыре дня до той пробы ей сделали прививку от коронавируса. Может, она дала ложноположительный результат?»

Владимир Турбаевский, муж украинской триатлонистки , прокомментировал новость о положительной допинг-пробе жены накануне Олимпиады-2020.

В пробе от 5 июня 2021 года был обнаружен эритропоэтин.

«Для нас это шок. Мы сами не можем понять, как так получилось. Юля столько лет уже в пуле, постоянно сдает пробы, в том числе и на паспорт крови. И вдруг такое известие... Юля готовилась к старту на 28 июля, а 26-го вечером ей пришло письмо о положительной пробе. Сейчас она еще в Токио.

Юля в тот период делала пять стартов подряд, пробу взяли на четвертом. Даже если бы мы сошли с ума и вдруг захотели использовать ЭПО, это некогда было бы сделать – сплошные соревнования. Ты либо сдаешь соревновательный контроль, либо к тебе приезжают домой.

ЭПО – это всегда инъекция. Но за четыре дня до той пробы Юле сделали прививку от коронавируса. Я не знаю, может, она дала ложноположительный результат? И что с еще одной пробой, которую брали спустя два дня после первой? Если нашли ЭПО тогда, по идее должны были найти и второй раз, он же не мог никуда деться. В общем, пока вопросов очень много. И ответов на них у нас пока нет», – сказал Турбаевский.

В допинг-пробе украинской триатлонистки Елистратовой обнаружен эритропоэтин. Спортсменка пропустит Олимпиаду в Токио