В допинг-пробе украинской триатлонистки Елистратовой обнаружен эритропоэтин. Спортсменка пропустит Олимпиаду в Токио

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова пропустит Олимпиаду в Токио из-за положительного допинг-теста на эритропоэтин.

Как сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA), 33-летняя спортсменка временно отстранена от соревнований. Запрещенное вещество обнаружено в ее пробе от 5 июня 2021 года.

27 июля Елистратова должна была выступить в женских соревнованиях по триатлону в Токио.

Украинка участвовала в трех Олимпиадах 2008, 2012 и 2016 годов, но не завоевывала наград.

Наших пловцов отстранили от Олимпиады (хотя положительных проб не было), но CAS защитил их – не хватило доказательств