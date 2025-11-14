Алькарасу вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона
Алькарас получил от ATP кубок первой ракетки мира по итогам сезона.
Карлосу Алькарасу в Турине вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона.
Испанец второй раз завершит сезон в статусе первой ракетки мира – первый раз ему это удалось в 2022 году.
За всю историю лишь 11 игроков заканчивали год на первой строчке более одного раза. В их числе:
Новак Джокович (8);
Пит Сампрас (6);
Джимми Коннорс (5);
Роджер Федерер (5);
Рафаэль Надаль (5);
Джон Макинрой (4);
Иван Лендл (4);
Бьорн Борг (2);
Стефан Эдберг (2);
Ллейтон Хьюитт (2).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
