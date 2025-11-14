Фото
15

Алькарасу вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона

Алькарас получил от ATP кубок первой ракетки мира по итогам сезона.

Карлосу Алькарасу в Турине вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона.

Испанец второй раз завершит сезон в статусе первой ракетки мира – первый раз ему это удалось в 2022 году. 

За всю историю лишь 11 игроков заканчивали год на первой строчке более одного раза. В их числе:

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
