Кузнецова пропустит турнир в Вашингтоне. Ей не дали американскую визу

Действующая чемпионка Вашингтона Светлана Кузнецова сообщила, что пропустит соревнования в этом году.

«Друзья, ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение!» – написала россиянка в инстаграме (орфография и пунктуация сохранены).

Добавим, что по итогам Citi Open Кузнецова потеряет 280 очков и может оказаться в конце топ-200 рейтинга WTA (сейчас стоит 108-й).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27) 24 Июл 2019 в 11:49 PDT

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