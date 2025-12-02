Даниил Медведев: «В какой-то момент думал, что потерял топовый уровень. Но на тренировке понял, что он у меня еще есть»
Медведев думал, что не сможет вернуться на топ-уровень.
13-я ракетка мира Даниил Медведев признался, что переживал из-за падения в рейтинге и уровне игры.
«Я и сам в какой-то момент так думал, что потерял этот [топовый] уровень. Смогу ли я его вернуть? Я больше верил, конечно, что смогу, но когда? Но однажды на тренировке я играл так, что понял – окей, этот уровень у меня еще есть, осталось его вернуть в матчах. В принципе это у меня в конце сезона получилось, но не до конца. Поэтому это задача на следующий сезон», – цитирует Медведева ТАСС.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
