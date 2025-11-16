Финал итогового между Алькарасом и Синнером прервали из-за того, что зрителю на трибуне стало плохо
Финал итогового турнира ATP между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером прервали из-за того, что болельщику на трибуне стало плохо.
Матч остановили при счете 1:2, 40:40 на подаче Синнера. Пауза длилась 11,5 минут.
