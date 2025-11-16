2

Хелиеваара и Паттен стали чемпионами парного итогового турнира

Харри Хелиеваара и Генри Паттен выиграли итоговый турнир ATP в паре. В финале они победили Джо Солсбери и Нила Скупски – 7:5, 6:3. Ранее они проиграли им на групповом этапе.

Для 36-летнего финна и 29-летнего британца это четвертый трофей в сезоне. Ранее в этом году они числе стали чемпионами Australian Open, пятисотника в Пекине и «Мастерса» в Париже. В целом у Хелиеваары теперь 12 парных титулов, у Паттена – 8.

За победу на итоговом они заработали 862,7 тысяч долларов.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
