«Феликс – мой герой после этих слов 💪👍👊». Кафельников отреагировал на мнение Оже-Альяссима о календаре
Кафельников отреагировал на высказывание Оже-Альяссима о календаре.
Евгений Кафельников прокомментировал слова Феликса Оже-Альяссима о теннисном расписании.
Ранее канадец на пресс-конференции итогового турнира в Турине отреагировал на жалобы игроков на насыщенное расписание, в том числе сказав: «Хочешь играть меньше турниров – оставайся дома. Тебя никто не принуждает тут быть».
Кафельников выложил скрин ответа канадца и подписал их: «Феликс – мой герой после этих слов 💪👍👊».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @KYevgeni
