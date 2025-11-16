«Феликс – мой герой после этих слов 💪👍👊». Кафельников отреагировал на мнение Оже-Альяссима о календаре

Кафельников отреагировал на высказывание Оже-Альяссима о календаре.

Евгений Кафельников прокомментировал слова Феликса Оже-Альяссима о теннисном расписании.

Ранее канадец на пресс-конференции итогового турнира в Турине отреагировал на жалобы игроков на насыщенное расписание, в том числе сказав : «Хочешь играть меньше турниров – оставайся дома. Тебя никто не принуждает тут быть».

Кафельников выложил скрин ответа канадца и подписал их: «Феликс – мой герой после этих слов 💪👍👊».