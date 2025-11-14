Музетти пропустит финальный турнир Кубка Дэвиса

Музетти не сыграет за сборную Италии в плей-офф Кубка Дэвиса.

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти объявил, что не поможет сборной Италии в плей-офф Кубка Дэвиса, который пройдет 18-23 ноября.

Об этом он сообщил после поражения от Карлоса Алькараса на групповом этапе итогового турнира.

В составе сборной Италии в Болонье сыграют Флавио Коболли , Лоренцо Сонего , Маттео Берреттини , Симоне Болелли и Андреа Вавассори .