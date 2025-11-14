Музетти пропустит финальный турнир Кубка Дэвиса
Музетти не сыграет за сборную Италии в плей-офф Кубка Дэвиса.
Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти объявил, что не поможет сборной Италии в плей-офф Кубка Дэвиса, который пройдет 18-23 ноября.
Об этом он сообщил после поражения от Карлоса Алькараса на групповом этапе итогового турнира.
В составе сборной Италии в Болонье сыграют Флавио Коболли, Лоренцо Сонего, Маттео Берреттини, Симоне Болелли и Андреа Вавассори.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости