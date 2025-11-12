Матч Де Минаура и Музетти был прерван, потому что зрителю на трибунах стало плохо
В матче Де Минаура и Музетти зрителю на трибунах стало плохо.
Матч Алекса де Минаура и Лоренцо Музетти на итоговом турнире прервали из-за недомогания болельщика.
Это произошло при счете 5:7, 6:3, 2:1 40:40 на подаче австралийца. Игроки ждали несколько минут, пока зрителю оказывали медицинскую помощь.
Напомним, вчера два пожилых болельщика умерли на итоговом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
