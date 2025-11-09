Музетти об отказе Джоковича: «Новак поступил в соответствии с правилами. Но, конечно, странно, что он играл на неделе перед итоговым»

Музетти: Джокович поступил в соответствии с правилами, снявшись с итогового.

Лоренцо Музетти прокомментировал то, что Новак Джокович снялся с итогового турнира ATP в Турине.

Напомним, ранее итальянец проиграл Джоковичу в финале турнира ATP в Афинах (6:4, 3:6, 5:7). После этого на итоговый с последнего места отобрался Феликс Оже-Альяссим. Музетти же квалифицировался после отказа серба, который объявил о своем решении на пресс-конференции после титула в Афинах.

– Какие у вас мысли относительно того, что вы попали на итоговый? Как вы отреагировали, когда об этом узнали? И считаете ли вы, что Новак должен был намного раньше решить, будет ли он играть?

– Я думаю, что Новак поступил в соответствии с правилами ATP и правилами турнира. Конечно, странно, что он играл на неделе перед итоговым. Это может показаться немного странным для того, кто уже квалифицировался. Но это единственная вещь.

Он сказал мне у сетки, что он не поедет, и мы, если честно, посмеялись. Всю неделю мне было интересно, поедет он или нет. Конечно, я старался концентрироваться на себе. Думаю, я провел хорошую работу, даже несмотря на то, что не победил в финале, – сказал Музетти на пресс-конференции.