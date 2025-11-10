0

Рейтинг WTA. Рыбакина обошла Пегулу и вернулась в топ-5

Елена Рыбакина вернулась на пятую строчку рейтинга.

Елена Рыбакина стала чемпионкой итогового турнира WTA и поднялась на пятую позицию впервые с февраля 2025 года.

PIF WTA Rankings

Положение на 10 ноября 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 10870
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8395
3 (3) Коко Гауфф (США) 6763
4 (4) Аманда Анисимова (США) 6287
5 (6) Елена Рыбакина (Казахстан) 5850
6 (5) Джессика Пегула (США) 5583
7 (7) Мэдисон Киз (США) 4335
8 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4325
9 (9) Мирра Андреева (Россия) 4319
10 (10) Екатерина Александрова (Россия) 3375
11 (11) Белинда Бенчич (Швейцария) 3168
17 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2209
21 (21) Диана Шнайдер (Россия) 1866
30 (30) Вероника Кудерметова (Россия) 1558
33 (33) Анна Калинская (Россия) 1461
47 (47) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1184
51 (51) Анастасия Потапова (Россия) 1131
62 (63) Анна Блинкова (Россия) 1018
67 (61) Алисия Паркс (США) 961
70 (82) Рената Сарасуа (Мексика) 944
90 (88) Полина Кудерметова (Россия) 809
93 (103) Майар Шериф (Египет) 803
97 (96) Оксана Селехметьева (Россия) 783
101 (101) Анастасия Захарова (Россия) 741
110 (106) Камилла Рахимова (Россия) 692
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
рейтинги
