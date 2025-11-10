Рейтинг WTA. Рыбакина обошла Пегулу и вернулась в топ-5
Елена Рыбакина вернулась на пятую строчку рейтинга.
Елена Рыбакина стала чемпионкой итогового турнира WTA и поднялась на пятую позицию впервые с февраля 2025 года.
Положение на 10 ноября 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|10870
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8395
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6763
|4 (4)
|Аманда Анисимова (США)
|6287
|5 (6)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5850
|6 (5)
|Джессика Пегула (США)
|5583
|7 (7)
|Мэдисон Киз (США)
|4335
|8 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4325
|9 (9)
|Мирра Андреева (Россия)
|4319
|10 (10)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3375
|11 (11)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|3168
|17 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2209
|21 (21)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1866
|30 (30)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1558
|33 (33)
|Анна Калинская (Россия)
|1461
|47 (47)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1184
|51 (51)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1131
|62 (63)
|Анна Блинкова (Россия)
|1018
|67 (61)
|Алисия Паркс (США)
|961
|70 (82)
|Рената Сарасуа (Мексика)
|944
|90 (88)
|Полина Кудерметова (Россия)
|809
|93 (103)
|Майар Шериф (Египет)
|803
|97 (96)
|Оксана Селехметьева (Россия)
|783
|101 (101)
|Анастасия Захарова (Россия)
|741
|110 (106)
|Камилла Рахимова (Россия)
|692
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
