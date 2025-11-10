Зверев о физическом состоянии: «После Парижа я был у своего хирурга, поэтому чувствую себя отлично»

Александр Зверев: я был у своего хирурга, поэтому чувствую себя отлично.

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над Беном Шелтоном в первом раунде итогового турнира – 6:3, 7:6(6).

– Ты самый возрастной игрок на турнире. Но быть старше – значит быть опытнее. Благодаря этому ты сегодня выиграл. Он допустил ошибки, которых не сделал бы, если бы ему было 27. Согласен?

– Нет, не согласен. Думаю, дело в стиле игры. Иногда он выдает невероятные виннерсы, а иногда и вот такие ошибки. Но это часть его подхода. Он играет настолько агрессивно, что постоянно рискует. Когда я был в его возрасте, так агрессивно не играл. У меня не было таких ударов, такой подачи, такого форхенда. Так что, думаю, это просто особенности его стиля.

– Как твое физическое состояние после травмы? Стало лучше?

– Сегодня я чувствовал себя хорошо. Сейчас стараюсь двигаться от матча к матчу. Отлично себя чувствовал в Вене, в Париже тоже – пока не сыграл ту длинную встречу с Даниилом [Медведевым ]. После той игры лодыжка сильно распухла (Зверев неудачно упал в конце первого сета в 1/4 финала – Спортс’’), и я почти не мог нормально двигаться в полуфинале.

Если честно, Янник [Синнер ] – тот, кто может это использовать на все 200%. Если ты не двигаешься, то против него нет шансов.

Но сейчас у меня было время восстановиться. После Парижа я побывал у своего хирурга в Мюнхене, поэтому чувствую себя отлично. Теперь у меня два выходных – уверен, они пойдут на пользу. С нетерпением жду следующих матчей, они тоже будут сложными, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Эх, Медведев проиграл веселую зарубу Звереву. Упустил 2 матчбола