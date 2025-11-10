  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рейтинг ATP. Алькарас снова №1, Шелтон дебютировал в топ-5, Бублик обновил личный рекорд
2

Рейтинг ATP. Алькарас снова №1, Шелтон дебютировал в топ-5, Бублик обновил личный рекорд

Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга.

Карлос Алькарас снова стал №1 в мире. Испанцу нужно заработать не менее 450 очков в Турине, чтобы гарантировать первое место по итогам сезона.

Чемпион ATP 250 в Афинах Новак Джокович поднялся на четвертое место, Бен Шелтон дебютировал в топ-5.

Александр Бублик впервые стал 11-м, 19-летний Лернер Тьен взял титул в Меце и дебютировал в топ-30.

PIF ATP Rankings

Положение на 10 ноября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Карлос Алькарас (Испания) 11050
2 (1) Янник Синнер (Италия) 10000
3 (3) Александр Зверев (Германия) 4960
4 (5) Новак Джокович (Сербия) 4830
5 (6) Бен Шелтон (США) 3970
6 (4) Тэйлор Фриц (США) 3935
7 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 3935
8 (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3845
9 (9) Лоренцо Музетти (Италия) 3840
10 (11) Джек Дрэйпер (Великобритания) 2990
11 (13) Александр Бублик (Казахстан) 2870
12 (10) Каспер Рууд (Норвегия) 2835
13 (12) Даниил Медведев (Россия) 2760
16 (16) Андрей Рублев (Россия) 2520
18 (18) Карен Хачанов (Россия) 2320
28 (38) Лернер Тьен (США) 1665
31 (30) Валентин Вашеро (Монако) 1483
56 (63) Маттео Берреттини (Италия) 945
83 (65) Хамад Медьедович (Сербия) 718
94 (57) Бенжамен Бонзи (Франция) 667
99 (82) Ласло Дьере (Сербия) 646
170 (163) Роман Сафиуллин (Россия) 338
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
рейтинги
logoATP
logoБен Шелтон
logoФеликс Оже-Альяссим
logoАлександр Зверев
logoКарен Хачанов
logoАлекс де Минаур
logoТэйлор Фриц
logoДаниил Медведев
logoАлександр Бублик
logoЯнник Синнер
logoЛернер Тьен
logoКарлос Алькарас
logoЛоренцо Музетти
logoАндрей Рублев
logoНовак Джокович
logoДжек Дрэйпер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Итоговый турнир ATP. 1-й тур. Зверев обыграл Шелтона, Алькарас – Де Минаура
вчера, 21:18
Надаль поужинал с Фонсекой в Майами
27 минут назадФото
Зверев о физическом состоянии: «После Парижа я был у своего хирурга, поэтому чувствую себя отлично»
53 минуты назад
Рейтинг WTA. Рыбакина обошла Пегулу и вернулась в топ-5
сегодня, 07:05
Музетти об отказе Джоковича: «Новак поступил в соответствии с правилами. Но, конечно, странно, что он играл на неделе перед итоговым»
вчера, 19:03
Алькарас о том, что Музетти заменил Джоковича на итоговом: «Я предпочитаю играть с Лоренцо, не буду врать»
вчера, 18:09
Алькарас о личной жизни: «Я свободен»
вчера, 17:32
Рууд коротко постригся
вчера, 16:37Фото
Алькарас выиграл 14-й матч у соперника из топ-10 в сезоне и сравнялся по этому показателю с Синнером
вчера, 16:15
Алькарас после победы в 1-м туре итогового: «Последние 3 года мне было сложно подойти к концу сезона с энергией и мотивацией. Но сейчас все иначе»
вчера, 15:43
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас, Синнер и другие лучшие теннисисты мира соревнуются в Турине. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
вчера, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38