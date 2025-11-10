Рейтинг ATP. Алькарас снова №1, Шелтон дебютировал в топ-5, Бублик обновил личный рекорд
Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга.
Карлос Алькарас снова стал №1 в мире. Испанцу нужно заработать не менее 450 очков в Турине, чтобы гарантировать первое место по итогам сезона.
Чемпион ATP 250 в Афинах Новак Джокович поднялся на четвертое место, Бен Шелтон дебютировал в топ-5.
Александр Бублик впервые стал 11-м, 19-летний Лернер Тьен взял титул в Меце и дебютировал в топ-30.
Положение на 10 ноября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|11050
|2 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|10000
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|4960
|4 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|4830
|5 (6)
|Бен Шелтон (США)
|3970
|6 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|3935
|7 (7)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3935
|8 (8)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3845
|9 (9)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3840
|10 (11)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|2990
|11 (13)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2870
|12 (10)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2835
|13 (12)
|Даниил Медведев (Россия)
|2760
|16 (16)
|Андрей Рублев (Россия)
|2520
|18 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|2320
|28 (38)
|Лернер Тьен (США)
|1665
|31 (30)
|Валентин Вашеро (Монако)
|1483
|56 (63)
|Маттео Берреттини (Италия)
|945
|83 (65)
|Хамад Медьедович (Сербия)
|718
|94 (57)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
|667
|99 (82)
|Ласло Дьере (Сербия)
|646
|170 (163)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|338
