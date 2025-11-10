Рейтинг ATP. Алькарас снова №1, Шелтон дебютировал в топ-5, Бублик обновил личный рекорд

Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга.

Карлос Алькарас снова стал №1 в мире. Испанцу нужно заработать не менее 450 очков в Турине, чтобы гарантировать первое место по итогам сезона.

Чемпион ATP 250 в Афинах Новак Джокович поднялся на четвертое место, Бен Шелтон дебютировал в топ-5.

Александр Бублик впервые стал 11-м, 19-летний Лернер Тьен взял титул в Меце и дебютировал в топ-30.

PIF ATP Rankings

Положение на 10 ноября 2025