  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рыбакина о возвращении Вукова: «Его присутствие действительно помогает. У нас никогда не было конфликтов»
8

Рыбакина о возвращении Вукова: «Его присутствие действительно помогает. У нас никогда не было конфликтов»

Елена Рыбакина прокомментировала возвращение на турниры Стефано Вукова.

Напомним, Вуков был отстранен в январе из-за обвинений в оскорбительном отношении к Рыбакиной. В этом месяце WTA отменила дисквалификацию после его апелляции.

– Вы выглядите гораздо лучше. У вас были проблемы со здоровьем в конце прошлого года. Как на вас повлияла ситуация со Стефано [Вуковым] – расставание в прошлом году и работа вместе сейчас? Как это сказалось на здоровье и бессоннице?

– Да, у меня были серьезные проблемы с бессонницей. Думаю, 2023 год был для меня довольно тяжелым. Я много играла, у нас был другой график – много вечерних матчей. В 2024 году я начала снова хорошо, но турниров было столько, что я играла почти до конца сезона. Поэтому бессонница сопровождала меня весь год. Сейчас все намного лучше, проблем нет, и я очень этому рада.

В этом году я пробовала работать с новым тренером – сначала не получалось, результаты были не как раньше. Но сейчас мы постепенно находим баланс и приближаемся к тому уровню, которого я хочу достичь. Конечно, времени между турнирами немного, но в целом я довольна тем, как идет работа. И да, присутствие Стефано в тренерском боксе действительно очень помогает. Важно, когда вся команда тебя поддерживает.

– С его поддержкой вы чувствуете себя лучше физически и психологически?

– У нас никогда не было проблем. Как я уже говорила, мне приятно видеть его в боксе. У нас всегда была хорошая коммуникация, никаких конфликтов не возникало, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Что за жесть у Рыбакиной с тренером? Он ее «преследовал», «промыл мозги» и «подчинил себе»

Тренера Рыбакиной забанили – за то, что доводил до слез и мучил нагрузками. Сейчас у них, вероятно, роман

Где Медведев будет в следующем году?17213 голосов
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoUS Open
logoЕлена Рыбакина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Таунсенд после победы над Миррой Андреевой в 3-м круге US Open: «Я возрождаюсь как новый человек. И, кажется, сегодня я перешла на новый уровень»
6сегодня, 09:01
Рыбакина после выхода в 4-й круг US Open: «Если бы у меня было больше свободного времени, я бы и с парашютом прыгнула»
3сегодня, 08:32
Шелтон о травме плеча: «Это была очень сильная боль. До этого момента я никогда не снимался по ходу матча – я не тот, кто отказался бы от игры, если бы мог продолжать»
сегодня, 07:46
Алькарас о том, что он встретился с Синнером в ресторане в Нью-Йорке: «Это совпадение»
8сегодня, 07:15
Впервые с 1982-го в четвертом круге «Большого шлема» сыграют три теннисиста, которым минимум 35 лет
1сегодня, 07:04
Таунсенд о победе над Миррой Андреевой на US Open: «Посвящаю ее сыну. Он говорил учителям в школе: «Я еду в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на маму»
4сегодня, 06:34
US Open. Джокович, Фриц, Алькарас вышли в 4-й круг, Тиафу выбыл, Шелтон снялся
296сегодня, 04:09
Таунсенд в матче с Андреевой впервые с 2023-го обыграла соперницу из топ-10
16сегодня, 04:05
Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира на US Open
109сегодня, 03:52
US Open. Мирра Андреева проиграла Таунсенд, Соболенко, Рыбакина, Пегула вышли в 4-й круг, Паолини выбыла
354сегодня, 03:50
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
8вчера, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото