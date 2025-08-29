Рыбакина о возвращении Вукова: «Его присутствие действительно помогает. У нас никогда не было конфликтов»

Елена Рыбакина прокомментировала возвращение на турниры Стефано Вукова.

Напомним, Вуков был отстранен в январе из-за обвинений в оскорбительном отношении к Рыбакиной. В этом месяце WTA отменила дисквалификацию после его апелляции.

– Вы выглядите гораздо лучше. У вас были проблемы со здоровьем в конце прошлого года. Как на вас повлияла ситуация со Стефано [Вуковым] – расставание в прошлом году и работа вместе сейчас? Как это сказалось на здоровье и бессоннице?

– Да, у меня были серьезные проблемы с бессонницей. Думаю, 2023 год был для меня довольно тяжелым. Я много играла, у нас был другой график – много вечерних матчей. В 2024 году я начала снова хорошо, но турниров было столько, что я играла почти до конца сезона. Поэтому бессонница сопровождала меня весь год. Сейчас все намного лучше, проблем нет, и я очень этому рада.

В этом году я пробовала работать с новым тренером – сначала не получалось, результаты были не как раньше. Но сейчас мы постепенно находим баланс и приближаемся к тому уровню, которого я хочу достичь. Конечно, времени между турнирами немного, но в целом я довольна тем, как идет работа. И да, присутствие Стефано в тренерском боксе действительно очень помогает. Важно, когда вся команда тебя поддерживает.

– С его поддержкой вы чувствуете себя лучше физически и психологически?

– У нас никогда не было проблем. Как я уже говорила, мне приятно видеть его в боксе. У нас всегда была хорошая коммуникация, никаких конфликтов не возникало, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

