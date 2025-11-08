Дмитрий Турсунов: «Если Соболенко выиграет итоговый, для нее это будет самый сложный турнир карьеры по соперницам»

Турсунов поделился ожиданиями от финала итогового турнира WTA.

Бывший тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов поделился мнением о выступлении на итоговом. Сегодня она сыграет в финале с Еленой Рыбакиной .

«Соболенко, если выиграет итоговый, то для нее это будет самый сложный турнир карьеры по соперницам. Пегула , Гауфф , Анисимова и Рыбакина. Самые принципиальные для нее соперницы, не считая Игу [Швентек ], которая, несмотря на вторую позицию в рейтинге, мало кого пугает в десятке.

Ощущение, что матч с Рыбакиной, может, и попроще для Арины, чем с той же Анисимовой, психологически. Вряд ли она выйдет, недооценивая Елену. Арина расцветает в самых сложных для нее условиях, а Елена может переиграть любую, если звезды сходятся. Будет интересный матч!» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.

Рыбакина и Соболенко разыграют последний элитный титул сезона!