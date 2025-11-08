  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Дмитрий Турсунов: «Если Соболенко выиграет итоговый, для нее это будет самый сложный турнир карьеры по соперницам»
2

Дмитрий Турсунов: «Если Соболенко выиграет итоговый, для нее это будет самый сложный турнир карьеры по соперницам»

Турсунов поделился ожиданиями от финала итогового турнира WTA.

Бывший тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов поделился мнением о выступлении на итоговом. Сегодня она сыграет в финале с Еленой Рыбакиной.

«Соболенко, если выиграет итоговый, то для нее это будет самый сложный турнир карьеры по соперницам. Пегула, Гауфф, Анисимова и Рыбакина. Самые принципиальные для нее соперницы, не считая Игу [Швентек], которая, несмотря на вторую позицию в рейтинге, мало кого пугает в десятке.

Ощущение, что матч с Рыбакиной, может, и попроще для Арины, чем с той же Анисимовой, психологически. Вряд ли она выйдет, недооценивая Елену. Арина расцветает в самых сложных для нее условиях, а Елена может переиграть любую, если звезды сходятся. Будет интересный матч!» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.

Рыбакина и Соболенко разыграют последний элитный титул сезона!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЕлена Рыбакина
logoАманда Анисимова
logoКоко Гауфф
logoИга Швентек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Мец (ATP). Финал. Норри играет с Тьеном
24 минуты назадLive
Афины (ATP). Финал. Джокович играет с Музетти
54 минуты назадLive
Кудерметова и Мертенс второй раз выиграли итоговый турнир WTA
сегодня, 14:50
Синнер о борьбе за первую строчку рейтинга по итогам года: «Если Алькарас сыграет идеально, шансов нет»
сегодня, 14:32
Итоговый турнир WTA. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной
сегодня, 13:12
Зверев об итоговом: «Я бы хотел, чтобы Синнер и Алькарас были в одной группе, а мы бы сыграли другой турнир»
сегодня, 13:01
Александр Зверев: «Ощущение, что Синнер и Алькарас далеко впереди – это не ощущение, а правда»
сегодня, 11:52
Алькарас о том, что Джокович еще не решил, будет ли играть на итоговом: «Он имеет право так поступить – он много раз становился чемпионом этого турнира»
сегодня, 10:52
Дрэйпер о фото с машиной: «Один из игроков спросил: «Эй, почему ты ездишь на таком дерьме?» А я люблю свой подержанный Polo»
сегодня, 09:14
Алькарас о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Расписание тура очень тяжелое. Я его понимаю»
сегодня, 07:51
Ко всем новостям
Последние новости
Анисимова, Рыбакина и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
6 ноября, 10:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59