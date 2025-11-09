Алькарас о том, что Музетти заменил Джоковича на итоговом: «Я предпочитаю играть с Лоренцо, не буду врать»

Алькарас прокомментировал то, что Джокович снялся с итогового.

Карлос Алькарас отреагировал на то, что Лоренцо Музетти сыграет вместо Новака Джоковича на итоговом турнире в Турине. Они находятся в одной группе.

Напомним, вчера серб обыграл итальянца в финале турнира в Афинах, после чего снялся с итогового.

«Конечно, всегда сложно быть в одной группе с кем-то вроде Новака. У него такой опыт игры на этом турнире, он показывает очень высокий уровень на крытых кортах. В 2023-м я уступил ему, играя отлично. Он меня убил (улыбается).

Честно говоря, я предпочитаю [играть с] Лоренцо. Не буду врать (смеется). Но если он здесь, значит он этого заслужил тем, на каком уровне он проводит матчи и каких результатов добился в этом году. Его уровень по ходу сезона был очень, очень высоким.

Посмотрим, как все пойдет, как он адаптируется. Он приехал из Афин, и у него вообще не было возможности почувствовать корт. Но я уверен, что он отлично справится», – сказал Алькарас на пресс-конференции после победы над Алексом де Минауром.