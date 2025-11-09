  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о том, что Музетти заменил Джоковича на итоговом: «Я предпочитаю играть с Лоренцо, не буду врать»
6

Алькарас о том, что Музетти заменил Джоковича на итоговом: «Я предпочитаю играть с Лоренцо, не буду врать»

Алькарас прокомментировал то, что Джокович снялся с итогового.

Карлос Алькарас отреагировал на то, что Лоренцо Музетти сыграет вместо Новака Джоковича на итоговом турнире в Турине. Они находятся в одной группе.

Напомним, вчера серб обыграл итальянца в финале турнира в Афинах, после чего снялся с итогового.

«Конечно, всегда сложно быть в одной группе с кем-то вроде Новака. У него такой опыт игры на этом турнире, он показывает очень высокий уровень на крытых кортах. В 2023-м я уступил ему, играя отлично. Он меня убил (улыбается).

Честно говоря, я предпочитаю [играть с] Лоренцо. Не буду врать (смеется). Но если он здесь, значит он этого заслужил тем, на каком уровне он проводит матчи и каких результатов добился в этом году. Его уровень по ходу сезона был очень, очень высоким.

Посмотрим, как все пойдет, как он адаптируется. Он приехал из Афин, и у него вообще не было возможности почувствовать корт. Но я уверен, что он отлично справится», – сказал Алькарас на пресс-конференции после победы над Алексом де Минауром.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЛоренцо Музетти
logoКарлос Алькарас
logoНовак Джокович
logoATP Finals
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Итоговый турнир ATP. 1-й тур. Зверев борется с Шелтоном, Алькарас обыграл Де Минаура
46 минут назадLive
Музетти об отказе Джоковича: «Новак поступил в соответствии с правилами. Но, конечно, странно, что он играл на неделе перед итоговым»
сегодня, 19:03
Алькарас о личной жизни: «Я свободен»
сегодня, 17:32
Рууд коротко постригся
сегодня, 16:37Фото
Алькарас выиграл 14-й матч у соперника из топ-10 в сезоне и сравнялся по этому показателю с Синнером
сегодня, 16:15
Алькарас после победы в 1-м туре итогового: «Последние 3 года мне было сложно подойти к концу сезона с энергией и мотивацией. Но сейчас все иначе»
сегодня, 15:43
Алькарас прервал двухматчевую серию поражений на итоговом турнире
сегодня, 15:06
Соболенко после поражения от Рыбакиной в финале итогового: «Раз в год и палка стреляет, #####»
сегодня, 13:06
Впервые за 20 лет половина игроков мужского итогового не из стран Европы
сегодня, 12:45
Музетти после поражения в финале в Афинах: «В следующем году было бы лучше, если бы чемпионская гонка прекратилась после Парижа»
сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
сегодня, 14:34Видео
Анисимова, Рыбакина и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
6 ноября, 10:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38