Джокович прервал серию из четырех поражений в 1/2 и вышел в 144-й финал

Новак Джокович вышел в финал турнира в Афинах.

Пятая ракетка мира Новак Джокович обыграл Янника Ганфманна в полуфинале ATP 250 в Афинах со счетом 6:3, 6:4.

Серб вышел в 144-й финал в карьере, 95-й на харде и третий в сезоне.

Кроме того, Новак прервал серию из четырех поражений в полуфиналах. До этого турнира он проиграл в 1/2 на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне», US Open и «Мастерсе» в Шанхае.

Также серб продлил серию побед в матчах, где выиграл первый сет – 30:0.

За 101-й титул в карьере Джокович поборется с победителем пары Лоренцо Музетти – Себастьян Корда .