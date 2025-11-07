Джокович прервал серию из четырех поражений в 1/2 и вышел в 144-й финал
Новак Джокович вышел в финал турнира в Афинах.
Пятая ракетка мира Новак Джокович обыграл Янника Ганфманна в полуфинале ATP 250 в Афинах со счетом 6:3, 6:4.
Серб вышел в 144-й финал в карьере, 95-й на харде и третий в сезоне.
Кроме того, Новак прервал серию из четырех поражений в полуфиналах. До этого турнира он проиграл в 1/2 на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне», US Open и «Мастерсе» в Шанхае.
Также серб продлил серию побед в матчах, где выиграл первый сет – 30:0.
За 101-й титул в карьере Джокович поборется с победителем пары Лоренцо Музетти – Себастьян Корда.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
