2

Борис Беккер: «Бублик войдет в топ‑10 в следующем году»

Борис Беккер оценил шансы Александра Бублика войти в топ‑10 в 2026 году.

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер отреагировал на поражение Александра Бублика от 222-й ракетки мира Виталия Сачко во втором круге турнира в Меце – 5:7, 6:3, 5:7.

«Это по-прежнему его лучший сезон, и в 2026 году он может показать еще больше! Бублик, по моему мнению, войдет в топ‑10 в следующем году», – написал Беккер в соцсети.

В этом сезоне казахстанец стал чемпионом четырех турниров ATP. В живом рейтинге он поднялся 11-е место, обновив личный рекорд.

Волшебная ракетка Бублика: как превратила провальный сезон в лучший, и почему он ее маскирует?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TheBorisBecker
