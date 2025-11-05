Киз снялась с итогового из-за болезни, Александрова заменит ее в матче с Рыбакиной
Мэдисон Киз снялась с итогового турнира – ее заменит Екатерина Александрова.
Седьмая ракетка мира Мэдисон Киз снялась с итогового турнира WTA из-за болезни. Американка успела сыграть два из трех матчей в группе (оба проиграла).
В последнем матче против Елены Рыбакиной ее заменит Екатерина Александрова. Баланс их личных встреч – 3:2 в пользу россиянки. Матч начнется сегодня в 17:00 по Москве.
Добавим, что Мирра Андреева была первой запасной, но отказалась играть в одиночке. Завтра она проведет последний матч на итоговом в парном разряде.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости