Киз снялась с итогового из-за болезни, Александрова заменит ее в матче с Рыбакиной

Мэдисон Киз снялась с итогового турнира – ее заменит Екатерина Александрова.

Седьмая ракетка мира Мэдисон Киз снялась с итогового турнира WTA из-за болезни. Американка успела сыграть два из трех матчей в группе (оба проиграла).

В последнем матче против Елены Рыбакиной ее заменит Екатерина Александрова . Баланс их личных встреч – 3:2 в пользу россиянки. Матч начнется сегодня в 17:00 по Москве.

Добавим, что Мирра Андреева была первой запасной, но отказалась играть в одиночке. Завтра она проведет последний матч на итоговом в парном разряде.