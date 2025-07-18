«Представь, насколько пусто у тебя внутри, если чужие трудности вызывают у тебя смех». Жабер ответила на хейтерский комментарий под постом о приостановке карьеры

Онс Жабер ответила на хейтерский комментарий в социальной сети.

Вчера туниска в соцсети сообщила о паузе в карьере . Под этой публикацией один из пользователей оставил комментарий:

«Мне так тебя жаль! У Онс такая невыносимо трудная жизнь, как трудно быть тобой 🤣🤣🤣🤣🤣🤣!»

Жабер ответила с личного профиля: «Представь, насколько пусто у тебя внутри, если чужие трудности вызывают у тебя смех. Я уже не раз замечаю твою травлю – и это действительно печально. Искренне надеюсь, что ты найдешь исцеление и покой, в которых, судя по всему, так нуждаешься».

Пользователь: «Надеюсь, ты тоже найдешь исцеление и покой! Но при этом надеюсь, ты осознаешь, насколько твоя жизнь лучше, чем у подавляющего большинства людей на планете. Ты играешь в профессиональный теннис, зарабатываешь миллионы и продолжаешь выступать (по собственному выбору), несмотря на травмы – это вряд ли можно назвать борьбой, которая заслуживает сочувствия 💪. Всего наилучшего 🤣❤️!»

Жабер: «Я никогда не говорила, что не ценю свою жизнь. Я ценю ее – искренне и глубоко. Но благодарность не отменяет трудности. Я выбрала говорить честно не ради сочувствия, а чтобы оставаться верной себе. Каждый ведет свои битвы, которых ты не видишь. Желаю тебе той же чуткости и сострадания, которых ты ждешь от других».

Синнер против Алькараса – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?