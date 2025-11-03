Беккер о том, что мог стать тренером Синнера: «Я не знал, чем закончится дело о банкротстве, поэтому не был готов взять на себя обязательства»

Борис Беккер рассказал, почему не стал тренером Янника Синнера.

– В январе 2022 года, когда его тренировал Пьятти, вы были очень близки к тому, чтобы возглавить команду Синнера.

– Думал, это секрет... Я никогда об этом не говорил. Это правда.

– Почему этого не произошло?

– Через два месяца меня ждало решение суда в Лондоне (по делу о банкротстве – Спортс’’). Я сказал Яннику: «Не знаю, чем все закончится, не могу брать на себя обязательства». Но не хотел оставлять его без поддержки, поэтому предложил пару вариантов – один из них был Даррен Кейхилл . Для меня он лучший.

– Если Кейхилл уйдет в конце сезона, вы снова будете претендовать на эту роль?

– Даррен не уйдет. Я был уверен, что Янник может стать сильнейшим. Тогда ему нужно было улучшить подачу и работу ног, но он уже был уникальным – в плане психологии это был настоящий феномен. Сейчас я на другом этапе жизни, у меня семья и новый бизнес. Не хочу столько времени проводить в разъездах, и, возможно, роль тренера уже не подходит.

– Каким игроком был бы Синнер сегодня, если бы вы были в его команде?

– Четыре титула «Большого шлема» в 24 года – не думаю, что я смог бы добиться большего, чем Кейхилл и Ваньоцци . Успех команды Синнера говорит сам за себя. И это особенно впечатляет, если вспомнить, что Янник начал серьезно играть только с 13–14 лет, – сказал Беккер в интервью Corriere della Sera.

