Джокович провел фотосессию в Афинах: «Заряжаюсь энергией греческого бога⚡️»
Новак Джокович выложил фото перед турниром в Афинах.
Серб сфотографировался на фоне Афинской академии наук – одного из главных научных и культурных центров Греции, объединяющего ведущих исследователей и деятелей искусств. Академия была основана в 1926 году.
«Заряжаюсь энергией греческого бога⚡️», – написал Джокович в соцсети.
Во втором круге ATP 250 в Афинах серб встретится с Алехандро Табило.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Джоковича
