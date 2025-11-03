Фото
4

Джокович провел фотосессию в Афинах: «Заряжаюсь энергией греческого бога⚡️»

Новак Джокович выложил фото перед турниром в Афинах.

Серб сфотографировался на фоне Афинской академии наук – одного из главных научных и культурных центров Греции, объединяющего ведущих исследователей и деятелей искусств. Академия была основана в 1926 году.

«Заряжаюсь энергией греческого бога⚡️», – написал Джокович в соцсети.

Во втором круге ATP 250 в Афинах серб встретится с Алехандро Табило.

Соболенко после US Open: фотки в купальниках, свидание с Джоковичами, ужин с Наоми Кэмпбелл

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Джоковича
светская хроника
logoНовак Джокович
фото
Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship
logoATP
