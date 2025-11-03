  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Арина Соболенко: «В прошлом году приехала в Эр-Рияд полностью выжатой. В этом постаралась разгрузить календарь»
1

Арина Соболенко: «В прошлом году приехала в Эр-Рияд полностью выжатой. В этом постаралась разгрузить календарь»

Арина Соболенко объяснила, почему сократила азиатскую серию в сезоне-2025.

На старте итогового турнира белоруска обыграла Жасмин Паолини 6:3, 6:1.

«Думаю, важно доверять своему телу и делать то, что считаешь правильным для своего здоровья. Пропуск некоторых турниров был частью плана, потому что календарь невероятно плотный и тяжелый. Именно поэтому, как мне кажется, сейчас все больше игроков получают травмы – телу действительно сложно выдерживать такую нагрузку.

В первую очередь всегда нужно думать о здоровье. Это был мой главный приоритет. Чтобы показывать лучший теннис, нужно быть свежей – и физически, и ментально. Только тогда можешь играть на максимум и устраивать настоящее шоу. В этом сезоне здоровье всегда было на первом месте, и, думаю, это решение самое правильное.

В прошлом году я играла всю азиатскую серию и чувствовала себя не очень здорово. Мне показалось, что я дошла до такого состояния слишком рано. В Ухане была абсолютно вымотана и, хотя победила, понимала, что просто не могу больше играть. Не могла себя замотивировать, не было азарта. Я буквально заставляла себя, а это плохо. В Эр-Рияд я приехала полностью выжатой, уже не знала, как с этим справляться. Была просто рада окончанию сезона.

В этом году мы постарались разгрузить календарь и куда осторожнее выбирали турниры. Решили не торопиться и пропустить Пекин, провести несколько матчей и, возможно, выиграть. В Ухане выиграть не удалось, но все-таки я провела несколько матчей. Это оказалось отличным решением в плане распределения времени перед поездкой в Эр-Рияд. Приоритетом был именно Эр-Рияд», – сказала Соболенко.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Sky Sports
logoЖасмин Паолини
logoАрина Соболенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Евгений Кафельников: «Медведев в этом году не заслужил играть на итоговом»
28 минут назад
Мец (ATP). Тьен играет с Бланше, Мпетши Перрикар встретится с Сачко, Берреттини – с Алисом, Казо вышел во 2-й круг, Атман выбыл
39 минут назадLive
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Паолини и Эррани играют с Се и Остапенко, Кудерметова и Мертенс встретятся с Мухаммед и Схюрс
сегодня, 12:15Live
Афины (ATP). Вавринка сыграет с Ван де Зандшульпом, Опелка – с Копршивой, Табило, Боржес вышли во 2-й круг, Попырин выбыл
сегодня, 12:05Live
Зверев о травме лодыжки: «Надеюсь, смогу сыграть на итоговом – даже если на уколах»
сегодня, 10:15
Синнер о прогрессе после US Open: «Здесь нет волшебства – все строится на работе, и только на ней»
сегодня, 09:05
Блинкова о победе в Цзюцзяне: «Всю азиатскую серию проигрывала в первом-втором круге, но выстрелила на последнем старте сезона»
сегодня, 08:09
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Швентек сыграет с Рыбакиной, Анисимова – с Киз
сегодня, 08:00
Чемпионская гонка ATP. Оже-Альяссим обошел Музетти, Бублик стал 11-м
сегодня, 07:20
Рейтинг WTA. Блинкова поднялась на 32 строчки, Мбоко дебютировала в топ-20, Шнайдер оттуда выпала
сегодня, 06:36
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
вчера, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59