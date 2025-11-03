Арина Соболенко: «В прошлом году приехала в Эр-Рияд полностью выжатой. В этом постаралась разгрузить календарь»

Арина Соболенко объяснила, почему сократила азиатскую серию в сезоне-2025.

На старте итогового турнира белоруска обыграла Жасмин Паолини 6:3, 6:1.

«Думаю, важно доверять своему телу и делать то, что считаешь правильным для своего здоровья. Пропуск некоторых турниров был частью плана, потому что календарь невероятно плотный и тяжелый. Именно поэтому, как мне кажется, сейчас все больше игроков получают травмы – телу действительно сложно выдерживать такую нагрузку.

В первую очередь всегда нужно думать о здоровье. Это был мой главный приоритет. Чтобы показывать лучший теннис, нужно быть свежей – и физически, и ментально. Только тогда можешь играть на максимум и устраивать настоящее шоу. В этом сезоне здоровье всегда было на первом месте, и, думаю, это решение самое правильное.

В прошлом году я играла всю азиатскую серию и чувствовала себя не очень здорово. Мне показалось, что я дошла до такого состояния слишком рано. В Ухане была абсолютно вымотана и, хотя победила, понимала, что просто не могу больше играть. Не могла себя замотивировать, не было азарта. Я буквально заставляла себя, а это плохо. В Эр-Рияд я приехала полностью выжатой, уже не знала, как с этим справляться. Была просто рада окончанию сезона.

В этом году мы постарались разгрузить календарь и куда осторожнее выбирали турниры. Решили не торопиться и пропустить Пекин, провести несколько матчей и, возможно, выиграть. В Ухане выиграть не удалось, но все-таки я провела несколько матчей. Это оказалось отличным решением в плане распределения времени перед поездкой в Эр-Рияд. Приоритетом был именно Эр-Рияд», – сказала Соболенко .