Рыбакина после победы над Анисимовой: «Главное, что я вижу прогресс в матчах с сильными соперницами. Хорошие результаты – это следствие»

Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом туре в Эр-Рияде.

Она обыграла четвертую ракетку мира Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:1.

– Прежде всего я довольна подачей. Я хорошо попадала, процент высокий. И я рада, что смогла играть с нужной энергией, потому что на разминке нервничала. Мне немного повезло во втором сете на приеме, когда я сделала брейк – это позволило выйти вперед.

– Насколько важен был опыт предыдущих матчей и победы в Нинбо, а также полуфинала в Токио перед итоговым?

– Здорово, что удалось сыграть стабильно на прошлых турнирах, но главное – не только победы. Я вижу прогресс в матчах против сильных соперниц, которым раньше проигрывала. Я вижу улучшение в каждом матче, и это приносит больше всего радости. А хорошие результаты – это следствие, – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Мирра в костюме, Соболенко в красном, Паолини в платье за €6000 – теннисистки на последнем турнире сезона