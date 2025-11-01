Швентек на вопрос, не скучно ли ей громить соперниц: «Нет. Это потрясающее ощущение, когда все получается»

Ига Швентек прокомментировала уверенный старт на итоговом турнире.

В первом туре она разгромила Мэдисон Киз – 6:1, 6:2.

– Не скучно ли вот так быстро и уверенно всех обыгрывать?

– Нет (улыбается). Это потрясающее ощущение, когда все получается и видно, что твоя работа приносит результат. В теннисе не всегда удается достичь такого состояния, поэтому я стараюсь просто наслаждаться моментом, понимать, что сработало, и повторять это в следующих матчах.

– Твоя цель – вернуться на первую строчку рейтинга?

– Знаете, Арина [Соболенко ] тоже показывает отличный теннис, так что нет – сейчас я совсем не думаю о рейтинге. Перед китайским туром у меня были такие мысли, но потом я поняла, что это не тот подход. Чтобы ее обойти, нужно играть много турниров, но, как мне кажется, важнее качество, а не количество. Я стараюсь об этом помнить. Поэтому просто довольна тем, как выступаю сейчас. И если чувствую, что прогрессирую как игрок, то это для меня уже победа, вне зависимости от места в рейтинге, – сказала Швентек в интервью Tennis Channel.