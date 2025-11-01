  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Швентек на вопрос, не скучно ли ей громить соперниц: «Нет. Это потрясающее ощущение, когда все получается»
4

Швентек на вопрос, не скучно ли ей громить соперниц: «Нет. Это потрясающее ощущение, когда все получается»

Ига Швентек прокомментировала уверенный старт на итоговом турнире.

В первом туре она разгромила Мэдисон Киз – 6:1, 6:2.

– Не скучно ли вот так быстро и уверенно всех обыгрывать?

– Нет (улыбается). Это потрясающее ощущение, когда все получается и видно, что твоя работа приносит результат. В теннисе не всегда удается достичь такого состояния, поэтому я стараюсь просто наслаждаться моментом, понимать, что сработало, и повторять это в следующих матчах.

– Твоя цель – вернуться на первую строчку рейтинга?

– Знаете, Арина [Соболенко] тоже показывает отличный теннис, так что нет – сейчас я совсем не думаю о рейтинге. Перед китайским туром у меня были такие мысли, но потом я поняла, что это не тот подход. Чтобы ее обойти, нужно играть много турниров, но, как мне кажется, важнее качество, а не количество. Я стараюсь об этом помнить. Поэтому просто довольна тем, как выступаю сейчас. И если чувствую, что прогрессирую как игрок, то это для меня уже победа, вне зависимости от места в рейтинге, – сказала Швентек в интервью Tennis Channel.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TennisChannel
logoИга Швентек
logoWTA
logoWTA Finals
logoМэдисон Киз
logoАрина Соболенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рыбакина после победы над Анисимовой: «Главное, что я вижу прогресс в матчах с сильными соперницами. Хорошие результаты – это следствие»
25 минут назад
Соболенко получила трофей первой ракетки мира
56 минут назадФото
Медведев снялся с турнира в Меце
сегодня, 18:06
Итоговый турнир WTA. 1-й тур. Швентек обыграла Киз, Рыбакина – Анисимову
сегодня, 17:49
Ченнай (WTA). Тьен и Биррелл вышли в финал
сегодня, 17:48
Синнер о победе над Зверевым: «Матчи с Сашей всегда особенные, но сегодня он не был готов на 100%»
сегодня, 17:45
Синнер четвертый раз подряд обыграл Зверева и вышел в девятый финал в сезоне
сегодня, 17:23
Париж (ATP). 1/2 финала. Синнер разгромил Зверева, Бублик уступил Оже-Альяссиму
сегодня, 17:12
Зверев впервые с 2023-го проиграл сет с баранкой
сегодня, 16:59
Швентек одержала 10-ю победу на групповом этапе итогового – больше только у Шараповой, Серены и Навратиловой
сегодня, 16:40
Ко всем новостям
Последние новости
1 ноября стартует итоговый турнир WTA – лучшие теннисистки мира встретятся в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55