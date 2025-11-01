Чемпион Australian Open в паре Рохан Бопанна завершил карьеру. Он самый возрастной №1 парного рейтинга в истории

45-летний Рохан Бопанна объявил о завершении карьеры.

«Как попрощаться с тем, что придало смысл всей твоей жизни? После 20 незабываемых лет на турнирах пришло время… Я официально завершаю карьеру.

Когда пишу эти строки, мне тяжело, но я благодарен. Мой путь начался в маленьком городке Кург в Индии: рубка дров, чтобы сделать подачу сильнее, пробежки через кофейные плантации для выносливости, погоня за мечтой на потрескавшихся кортах – и вот я уже под светом крупнейших арен мира. Все это кажется нереальным.

Теннис для меня был не просто игрой. Он давал смысл, когда я терялся, силу, когда я был сломлен, и веру, когда весь мир во мне сомневался», – написал экс-первая ракетка мира в паре в соцсети.

Бопанна – чемпион Australian Open -2024 в паре и «Ролан Гаррос »-2017 в миксте. Всего за карьеру он выиграл 26 титулов, в том числе шесть турниров категории ATP 1000.

В прошлом году в возрасте 44 лет он стал самым возрастным №1 рейтинга и чемпионом «Мастерса», а в 43 – победителем турнира «Большого шлема».