Швентек о трудностях в сезоне-2025: «Я перестала чувствовать себя совсем молодой»
24-летняя Ига Швентек рассказала, с какими трудностями столкнулась в этом году.
«В этом сезоне я столкнулась с непривычными трудностями, к которым нужно было приспособиться. Думаю, это был первый год, когда я перестала ощущать себя совсем молодой – это необычное чувство.
В целом победа на «Уимблдоне» сделала этот сезон по-настоящему особенным. Я бы поставила ее выше всего остального. Год вышел непростым, но в итоге очень хорошим».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: arabnews.com
