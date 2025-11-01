Швентек о трудностях в сезоне-2025: «Я перестала чувствовать себя совсем молодой»

24-летняя Ига Швентек рассказала, с какими трудностями столкнулась в этом году.

«В этом сезоне я столкнулась с непривычными трудностями, к которым нужно было приспособиться. Думаю, это был первый год, когда я перестала ощущать себя совсем молодой – это необычное чувство.

В целом победа на «Уимблдоне » сделала этот сезон по-настоящему особенным. Я бы поставила ее выше всего остального. Год вышел непростым, но в итоге очень хорошим».