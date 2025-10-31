  • Спортс


Оже-Альяссим после победы над Вашеро: «Он сейчас настолько уверен в себе, что, честно говоря, немного страшно»

Феликс Оже-Альяссим высказался о победе над Валентином Вашеро в Париже.

Он обыграл монегаска 6:2, 6:2 и четвертый раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». 

«Каждый соперник – это отдельный вызов. Сегодня было интересно выйти на корт против игрока, с которым я раньше только тренировался, но никогда не встречался в официальном матче. Он сейчас настолько уверен в себе, что, честно говоря, немного страшно. Кажется, будто у него есть какая-то особая магия, которой нет ни у кого другого. Он играет невероятно.

Мне нужно было быть предельно сосредоточенным с самого начала, и тот уровень интенсивности, который я задал с первых розыгрышей, помог войти в ритм и показать хороший теннис.

Я стараюсь выигрывать каждый матч, где и когда бы он ни проходил. В теннисе все важно – и начало сезона, и конец. Все складывается в общую картину.

Я много работаю, придерживаюсь своих рутин, стремлюсь к стабильности во всем, что делаю. И, конечно, очень приятно, когда эта последовательность начинает отражаться и на результатах», – сказал Оже-Альяссим после матча.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
