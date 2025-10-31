  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о том, что второй год подряд закончит сезон №1: «Если бы кто-то сказал мне об этом пять лет назад, я была бы в шоке»
5

Соболенко о том, что второй год подряд закончит сезон №1: «Если бы кто-то сказал мне об этом пять лет назад, я была бы в шоке»

Арина Соболенко поделилась настроем перед стартом итогового турнира WTA.

Белоруска попала в группу с Коко Гауфф, Джессикой Пегулой и Жасмин Паолини.

– Я очень рада вернуться [в Эр-Рияд]. Подготовка прошла замечательно. В Дубае я отлично провела время, много тренировалась. Сейчас просто жду не дождусь выхода на корт.

– Как воспринимаете тот факт, что второй год подряд завершаете сезон первой ракеткой мира? Это было одной из целей перед началом сезона?

– Это многое для меня значит. Это показывает, насколько я стабильная как теннисистка. Даже трудно поверить – если бы кто-то сказал мне об этом пять лет назад, я была бы в шоке. Это доказывает, что тяжелая работа действительно приносит результат. Надеюсь, что смогу и дальше продолжать в том же духе.

– Вы проиграли первые два финала «Большого шлема» в этом сезоне. Как удалось сохранить настрой и не сбиться с пути?

– Это было очень тяжело. Но, думаю, эти уроки были необходимы. Мне пришлось научиться еще лучше контролировать себя. Хотя я уже сильно прибавила в этом плане, в тех больших финалах эмоции все равно взяли верх – это то, чего тогда не хватило.

После «Ролан Гаррос» и всего, что происходило после матча, особенно в медиа, я просто села, посмотрела на все со стороны и поняла, что нужно взять эмоции под контроль.

Выиграв US Open я, если честно, даже благодарна за эти уроки. Да, это было непросто, но я слишком много лет вложила в этот спорт, чтобы сдаться после пары поражений в финалах. Это ведь не первый круг – значит, я уже близко, просто нужно чему-то научиться, стать лучше и попробовать снова, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoWTA
logoWTA Finals
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ченнай (WTA). 1/4 финала. Яценко играет с Тараруди, Векич, Поганкова, Родионова выбыли
14 минут назадLive
Париж (ATP). 1/4 финала. Бублик играет с Де Минауром, Медведев встретится со Зверевым, Синнер – с Шелтоном, Вашеро выбыл
24 минуты назадLive
Оже-Альяссим прервал 10-матчевую победную серию Вашеро на «Мастерсах» и четвертый раз вышел в полуфинал
31 минуту назад
Гонконг (WTA). Фернандес, Джойнт вышли в полуфинал, Калинская, Бенчич снялись
сегодня, 13:38
Руне показал, как тренируется на корте после разрыва ахилла. Он бил по мячу в сидячем положении
сегодня, 13:05Видео
Надаль об отпуске в Японии: «Отлично провел время с семьей»
сегодня, 12:22Фото
Цзюцзян (WTA). Блинкова, Таггер, Шалкова вышли в полуфинал, Путинцева выбыла
сегодня, 11:40
Бублик после победы над Фрицем: «Когда выходишь против четвертого в мире, не ждешь, что выиграешь. Но в игре почувствовал, что он не в идеальном состоянии»
сегодня, 11:23
Медведев о трехсетовике с Сонего: «В этом году было много матчей, где я играл лучше соперника и должен был побеждать, но проигрывал. Сегодня было наоборот»
сегодня, 10:23
Хачанов о разгроме от Де Минаура: «Я просто хуже восстановился. Энергии не хватало»
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
1 ноября стартует итоговый турнир WTA – лучшие теннисистки мира встретятся в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55