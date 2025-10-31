Соболенко о том, что второй год подряд закончит сезон №1: «Если бы кто-то сказал мне об этом пять лет назад, я была бы в шоке»

Арина Соболенко поделилась настроем перед стартом итогового турнира WTA.

Белоруска попала в группу с Коко Гауфф, Джессикой Пегулой и Жасмин Паолини.

– Я очень рада вернуться [в Эр-Рияд]. Подготовка прошла замечательно. В Дубае я отлично провела время, много тренировалась. Сейчас просто жду не дождусь выхода на корт.

– Как воспринимаете тот факт, что второй год подряд завершаете сезон первой ракеткой мира? Это было одной из целей перед началом сезона?

– Это многое для меня значит. Это показывает, насколько я стабильная как теннисистка. Даже трудно поверить – если бы кто-то сказал мне об этом пять лет назад, я была бы в шоке. Это доказывает, что тяжелая работа действительно приносит результат. Надеюсь, что смогу и дальше продолжать в том же духе.

– Вы проиграли первые два финала «Большого шлема» в этом сезоне. Как удалось сохранить настрой и не сбиться с пути?

– Это было очень тяжело. Но, думаю, эти уроки были необходимы. Мне пришлось научиться еще лучше контролировать себя. Хотя я уже сильно прибавила в этом плане, в тех больших финалах эмоции все равно взяли верх – это то, чего тогда не хватило.

После «Ролан Гаррос» и всего, что происходило после матча, особенно в медиа, я просто села, посмотрела на все со стороны и поняла, что нужно взять эмоции под контроль.

Выиграв US Open я, если честно, даже благодарна за эти уроки. Да, это было непросто, но я слишком много лет вложила в этот спорт, чтобы сдаться после пары поражений в финалах. Это ведь не первый круг – значит, я уже близко, просто нужно чему-то научиться, стать лучше и попробовать снова, – сказала Соболенко на пресс-конференции.