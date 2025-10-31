  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев о трехсетовике с Сонего: «В этом году было много матчей, где я играл лучше соперника и должен был побеждать, но проигрывал. Сегодня было наоборот»
6

Медведев о трехсетовике с Сонего: «В этом году было много матчей, где я играл лучше соперника и должен был побеждать, но проигрывал. Сегодня было наоборот»

Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над Лоренцо Сонего в Париже.

Он обыграл итальянца 3:6, 7:6(5), 6:4 и четвертый раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Мастерса».

– Да, я рад. В этом году было много матчей, где я должен был побеждать, может быть, даже играл лучше соперника, но при этом проигрывал по различным причинам. Иногда где-то могло не повезти, иногда я просто играл плохо. Сегодня было наоборот – я совершенно не чувствовал свой теннис, был не в своей тарелке, но при этом удалось победить, хотя Сонего часто был в позиции, чтобы завершить матч. Можно вспомнить брейк-пойнты на 5:5 [во втором сете] – по-моему, их было пять или четыре, 5:4 с мини-брейком на тай-брейке. Я рад, что матч повернулся в мою сторону. Я бегал, старался, рад, что победил.

– Насколько помогло, что не надо было играть с Григором в среду?

– На самом деле никогда неизвестно, иногда даже хочется остаться в ритме. Другой вопрос, что Григор – сильный соперник, если бы был матч, может, я бы проиграл и меня бы не было здесь сегодня. Мы привыкли, что такие ситуации случаются. Я потренировался, готовился к матчу. Может быть, подготовился недостаточно, потому что играл плохо, но рад, что победил, – сказал Медведев в интервью каналу «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoATP
logoЛоренцо Сонего
logoRolex Paris Masters
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев об ошибке судьи в матче с Сонего: «Если бы я проиграл, это превратилось бы в фильм ужасов для супервайзеров ATP»
вчера, 21:29
Медведев о том, что вышел в 5-й четвертьфинал после US Open: «Если бы я продолжал играть так же, как в Нью-Йорке, то вылетел бы из топ-20»
вчера, 20:57
Медведев 25-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»
вчера, 19:51
Главные новости
Надаль об отпуске в Японии: «Отлично провел время с семьей»
18 минут назадФото
Ченнай (WTA). 1/4 финала. Родионова играет с Гарланд, Яценко встретится с Тараруди, Векич – с Биррелл
сегодня, 09:40Live
Гонконг (WTA). Фернандес играет с Кырстей, Джойнт вышла в полуфинал, Калинская, Бенчич снялись
55 минут назадLive
Цзюцзян (WTA). Блинкова, Таггер, Шалкова вышли в полуфинал, Путинцева выбыла
сегодня, 11:40
Бублик после победы над Фрицем: «Когда выходишь против четвертого в мире, не ждешь, что выиграешь. Но в игре почувствовал, что он не в идеальном состоянии»
сегодня, 11:23
Хачанов о разгроме от Де Минаура: «Я просто хуже восстановился. Энергии не хватало»
сегодня, 10:01
Рублев о поражении от Шелтона: «Он очень классно отыграл по сравнению с последним месяцем»
сегодня, 08:44
Париж (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет со Зверевым, Синнер – с Шелтоном, Бублик встретится с Де Минауром, Вашеро – с Оже-Альяссимом
сегодня, 07:14
Серена о самом абсурдном обвинении: «Одна девушка утверждала, что ради победы над ней мы использовали черную магию»
сегодня, 07:01
Стефанос Циципас: «Благодарен за моменты, которые учат меня большему, чем могли бы научить любые трофеи»
сегодня, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
1 ноября стартует итоговый турнир WTA – лучшие теннисистки мира встретятся в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55