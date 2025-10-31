Медведев о трехсетовике с Сонего: «В этом году было много матчей, где я играл лучше соперника и должен был побеждать, но проигрывал. Сегодня было наоборот»

Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над Лоренцо Сонего в Париже.

Он обыграл итальянца 3:6, 7:6(5), 6:4 и четвертый раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Мастерса».

– Да, я рад. В этом году было много матчей, где я должен был побеждать, может быть, даже играл лучше соперника, но при этом проигрывал по различным причинам. Иногда где-то могло не повезти, иногда я просто играл плохо. Сегодня было наоборот – я совершенно не чувствовал свой теннис, был не в своей тарелке, но при этом удалось победить, хотя Сонего часто был в позиции, чтобы завершить матч. Можно вспомнить брейк-пойнты на 5:5 [во втором сете] – по-моему, их было пять или четыре, 5:4 с мини-брейком на тай-брейке. Я рад, что матч повернулся в мою сторону. Я бегал, старался, рад, что победил.

– Насколько помогло, что не надо было играть с Григором в среду?

– На самом деле никогда неизвестно, иногда даже хочется остаться в ритме. Другой вопрос, что Григор – сильный соперник, если бы был матч, может, я бы проиграл и меня бы не было здесь сегодня. Мы привыкли, что такие ситуации случаются. Я потренировался, готовился к матчу. Может быть, подготовился недостаточно, потому что играл плохо, но рад, что победил, – сказал Медведев в интервью каналу «Больше!».