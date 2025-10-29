Медведев о победе в 1-м круге в Париже: «Уставший был, поэтому думал: «Ну если не пойдет, ничего страшного. Проиграю, полечу отдыхать»

Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг «Мастерса» в Париже.

Россиянин обыграл Хауме Муньяра – 6:1, 6:3.

– Был крутой матч. На самом деле подготовка была так себе – не сама подготовка, мы тренировались, но не получалось играть. Уставший был, уже конец сезона, поэтому думал: «Ну если не пойдет, ничего страшного. Проиграю, полечу отдыхать». Но рад в любом случае. Когда я на корте, я стараюсь побеждать, поэтому был крутой матч. Классно играл и рад, что так получилось.

– Насколько тебе легко или сложно игнорировать общую усталость?

– Скорее сложно, чем легко, потому что немножко где-то что-то болит у всех, все снимаются. Когда это в начале сезона – ничего страшного, когда в конце – ты уже столько там терпишь, что тяжелее. Но на корте себя чувствовал хорошо, поэтому был приятно удивлен. И во время матча все больше было радости, что круто играю и хорошо себя чувствую. Надеюсь, что в следующих матчах будет только лучше.

– Как тебе атмосфера и скорость корта?

– Мне в принципе все понравилось. Корт не самый быстрый, но я никогда не говорил, что все корты должны быть быстрыми. Просто в один момент стало так, что они почти все стали медленными. Сейчас по-разному: в Америке корты были очень быстрые, где-то [они] медленнее. Поэтому я считаю, что сейчас [все] даже неплохо распределено по туру. Поэтому здесь нормально.

– Ты знаешь, какой у вас с Григором Димитровым баланс личных встреч?

– 8:3 мне сказали на корте, если это правда. А то может соврали (улыбается).

Нет, мы с ним очень много играли, [было] очень много разных матчей, очень много тяжелых матчей. Поэтому в любом случае матч будет тяжелым. Он вроде бы хорошо вчера играл по тому, что я видел. Будем бегать, будем бороться, – сказал Медведев в интервью «Больше!».