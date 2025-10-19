Алькарас после поражения от Синнера на «Шлеме шести королей»: «Иногда кажется, что он играет в пинг-понг»
Карлос Алькарас поделился эмоциями после поражения от Янника Синнера.
В финале выставочного турнира «Шлем шести королей» он уступил итальянцу – 2:6, 4:6.
– Тебе нравится, когда он так хорошо против тебя играет?
– Не особо. Иногда кажется, что он играет в пинг-понг. Находиться по ту сторону сетки совсем не весело, – сказал Алькарас в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
