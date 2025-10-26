3

Эрика Андреева выиграла турнир впервые с 2021-го

Эрика Андреева победила на 75-тысячнике ITF в Гамбурге.

В финале россиянка победила 156-ю ракетку мира Кейтлин Кеведо со счетом 6:4, 6:2.

21-летняя Андреева выиграла крупнейший титул в карьере и первый – с 2021-го. Теперь у нее четыре трофея ITF.

Россиянка занимает 333-ю строчку рейтинга. На следующей неделе она вернется в топ-300 и станет 263-й ракеткой мира.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
челленджеры и турниры ITF
logoЭрика Андреева
